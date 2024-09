Source: MIL-OSI Russian Language News

В ходе рабочей поездки в Донецк Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл встречи с демобилизованными студентами ДНР, советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ДНР, а также посвятил учащихся лицея №5 в «Орлята России».

Встреча с демобилизованными студентами состоялась в Центре развития молодёжных инициатив республики. В ней также принял участие глава региона Денис Пушилин.

Вице-премьер подчеркнул, что участники встречи являются «лидерами ролевой модели с совершенно конкретной миссией», и призвал их делиться опытом, в том числе через включение в такие проекты, как «Твой герой» и Всероссийский конкурс среди наставников военно-патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Он также напомнил, что и сам является наставником уроженца Республики Башкортостан, выпускника Казанского танкового училища, Героя России Степана Белова – участника проекта «Время героев».

Встреча прошла в формате открытого диалога. Студенты задали вопросы по широкому кругу тем – от рекомендаций по книгам и местам для путешествий до масштабирования мультиспортивного турнира «Игры будущего» и развития молодёжной политики. В том числе прозвучал и вопрос о том, как демобилизованные студенты могут помочь жителям Курской области.

Зампред Правительства подчеркнул, что жители Донецка уже помогают Курской области, но в качестве личной рекомендации предложил активнее включаться в работу волонтёров через «Добро.Центры» Росмолодёжи.

«Волонтёры показывают правильный человеческий порыв – отдавать самое дорогое, что у тебя есть, время, на помощь людям в трудной ситуации, реальные дела. Самое важное, что волонтёру нужно, – чтобы их деятельность была действительно нужной и признавалась обществом. А общество должно благодарить и признавать нужность этой работы. Благодаря Президенту Владимиру Путину у нас одно из самых развитых волонтёрских движений. Это серьёзный результат», – отметил вице-премьер.

На встрече с демобилизованными студентами, принимавшими участие в специальной военной операции, Денис Пушилин отметил, что Донецкой Народной Республике пришлось пройти большой путь перед тем, как регион вернулся домой, в Россию.

«Так уж получилось, что время выбрало нас, и с 2014 года наша жизнь поменялась кардинально. Хотели ли мы этого? Если представить все ужасы войны, конечно, не хотели. Могли ли мы как‑то поступить иначе? Не могли. Потому что нужно было бы тогда перечеркнуть свою сущность. Себя, своих предков, да и своих потомков. Потому что нам хотели подменить наши понятия. Мы не могли с этим смириться», – отметил руководитель ДНР.

Он напомнил, что все эти годы Россия, её жители поддерживали Донбасс. И только благодаря решению Президента России Донецкая Народная Республика сейчас живёт.

«Мы помним, что против нас планировал противник. Если бы не началась специальная военная операция, были бы сотни тысяч жертв, Донбасс стирали бы с лица земли. И это не фантастика, это не громкие слова. Мы всё это видим: сколько техники, сколько оружия, сколько боеприпасов было на нас нацелено. Противник не готовился к обороне, противник готовился к атакующим действиям в полной мере. Потому что они хотели Донбасс просто зачистить», – подчеркнул Денис Пушилин.

Он поблагодарил ребят за то, что в самое трудное время для страны они с оружием в руках защищали свою землю. «И в том числе нам с вами строить такую страну, которую мы хотели бы и имели бы право, имели бы гордость передать следующим поколениям. Уверен, справимся. На вас рассчитываем, ребята», – сказал глава ДНР.

В лицее №5 состоялась церемония посвящения школьников в «Орлята России» – участников одноимённого масштабного всероссийского проекта для начальной школы.

«Движение набирает силу, по всей стране его участниками стали уже больше 3 миллионов человек. Очень символично, что именно после Дня знаний вы собрались для того, чтобы обсудить свои мысли, идеи, продемонстрировать свои способности, показать всем то, что вы талантливые граждане нашей страны, которые ничего не боятся. И самое главное, не боятся мечтать, верить в себя, учиться на благо нашей Родины и всегда летать высоко», – подчеркнул вице-премьер, приветствуя «Орлят России».

В продолжение Дмитрий Чернышенко и врио руководителя Росмолодёжи Денис Аширов ответили на вопросы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ДНР, а также обсудили их проекты и идеи.

Так, Анна Коврижных, советник директора по воспитанию школы №91 города Донецка, предложила масштабировать региональный проект «Тёплые встречи. Читаем вместе с министром» и вовлечь в него и другие субъекты России. Ранее в рамках проекта ребята знакомились с произведениями русских писателей, готовили театральные постановки и выставки. Финальные мероприятия проходили с участием министра образования и науки Донецкой Народной Республики.

Советник директора по воспитанию в школе №55 города Горловки Никита Никитюк предложил создать проект «Наставничество в сфере просвещения». Советник по воспитанию Донецкого профессионально-педагогического колледжа Анна Сергиенко рассказала о работе волонтёрского отряда колледжа «Мама Наташа». Отряд назван в честь матери выпускника Олега Масюченко, погибшего под Марьинкой и награждённого орденом Мужества посмертно. Добровольцы отряда помогают бойцам, например, ребята-сварщики сами сконструировали буржуйки.

