День Первых. В Политехе прошёл фестиваль для первокурсников

Управляемые роботы, средневековые рыцари, театральные костюмы, песни под гитару, зажигательные танцы, добрые дела — таким разнообразным получился фестиваль в Политехе, посвящённый Дню знаний. В этом году он назывался «День первых». Первокурсники вместе с адаптерами отправились в путешествие по тематическим зонам, где познакомились с разными направлениями политехнической жизни и с партнёрами вуза.

На станции «Первые в науке» новоиспечённые политехники погрузились в деятельность технических студенческих команд: узнали о проектах и изобретениях, посмотрели машины, поуправляли роботами и сделали много красивых фотографий.

В Центре молодёжных траекторий Башня Политех открылась станция «Первые в проектах», где ребята познакомились с социальными и инновационными проектами студентов. Им рассказали о создании роботов, технологических стартапах, работе на ЧПУ и продемонстрировали робота «Медоед», который участвует в чемпионате «Битва Роботов». Много подходящих направлений нашла для себя Диана Кошарная из Владивостока. Она поступила на Институт энергетики, направление «Электроэнергетика и электротехника».

«Я изучала разные вузы, но больше всего понравился Политех. Сначала он привлёк удобным и полезным сайтом, телеграм-каналом. Сразу заинтересовали новости и виртуальная экскурсия. Я поняла, что здесь очень яркая студенческая жизнь, много мероприятий. И сегодняшний фестиваль это подтвердил, — поделилась Диана. — Удивительно было видеть такое количество разных направлений, на любой вкус и цвет. Башня — это место, где можно воплощать свои идеи. Представленные направления очень интересные, поэтому я собираюсь выбрать несколько. Одним из них точно станет работа с 3D-принтерами и лазерными фрезерными станками, так как я занимаюсь моделированием и 3D-печатью».

На станции «Первые в творчестве» первокурсники вместе с КВНщиками играли в классики с юмористическими заданиями, с PolyDance танцевали хип-хоп. С актерами Народного университетского театра «Глагол» и Студенческого театра ребята участвовали в пантомиме, развивали внимание, реакцию и ловкость. Организаторы проекта «Звезда Политеха» провели музыкальные викторины, а представители Студклуба подготовили организационные кейсы.

Активисты Добро.Центра СПбПУ и партнёры Экосистемы добровольчества на площадке «Первые в волонтёрстве» провели квизы, игры, тренинги, мини-курсы по первой помощи и интерактивной сортировке.

Профсоюзная организация ПРОФ продемонстрировала первокурсникам новые возможности, которые дарит Политех, на станции «Первые в поддержке». Там можно было поучаствовать в состязаниях, занимательных интерактивах и конкурсах от сервисов и студенческих объединений. Активная жизненная позиция представителей Профа так захватила Ивана Бахурова из Физмеха, что он решил во что бы то ни стало пополнить ряды тех, кто помогает студентам.

Мне очень нравится сегодняшний праздник. Я почувствовал себя первокурсником, которого ждёт много нового и интересного в Политехе. Здесь добрые, позитивные люди, все излучают радость. Мне не терпится приступить к учёбе. А самое главное — здесь есть ПРОФ, который защищает права студентов, помогает им , — поделился Иван.

Шесть направлений деятельности студенческих отрядов было представлено на площадке «Первые в труде». Как настоящие строители, ребята учились сооружать мосты из конструктора, как вожатые — танцевать, как археологи — проводить раскопки и многое другое.

«Первые в памяти» — так называлась станция ВИК «Наш Политех». Первокурсники увидели военную технику времён Великой Отечественной войны, попробовали себя в лучном и страйкбольном тире, познакомились с рыцарями, узнали о поисковой деятельности и поучаствовали в танцевальном мастер-классе.

О мире средневековья рассказывал выпускник ИММиТ 2019 года Ярослав Русанов. В 2014 году он оказался в первом составе ролевого клуба «Инженерный альянс», а в 2019 году Ярослав стал сильнейшим алебардистом в мире, завоевав золото «Битвы наций» в поединках на древковом вооружении.

Я люблю Политех и кружок, с которого, в общем-то, начинался мой путь в этом деле. Поэтому, пока направление средневекового моделирования живёт в Политехе, я буду поддерживать ребят. Когда-то клуб состоял из двух человек, на которых приходился один доспех. Сейчас на фестивале представлены четыре станции и два стенда. Такой растущий интерес является показателем развития всего направления , — отметил Ярослав.

Бои на мечах никого не оставили равнодушными! В рыцарей перевоплощались даже девушки. Одна из них — Валерия Вельмова из Котласа Архангельской области.

Многие друзья учатся на строительстве в Политехе, рассказывают только хорошее. Поэтому и я поступила в Инженерно-строительный институт. На фестивале мне очень запомнились бои на мечах. Институт энергетики был повержен 8 группой первокурсников ИСИ, что значительно подняло наш боевой дух! — рассказала Валерия.

Впечатлила размахом станция «Первые в спорте», на которой студенты пробовали свои силы в 11 видах спорта. Кроме этого, они узнали о деятельности клуба «Чёрные Медведи-Политех» и о том, как попасть в разные команды вуза. Приятным бонусом стала фотозона, в которой можно было сделать памятное фото с талисманом спортивного клуба Медведем. Станция танцевального спорта особо заинтересовала Олесю Лысухо из Гуманитарного института.

«Очень хочу стать частью танцевальной сборной Политеха! Моя специальность — психология служебной деятельности. Уверена, что Политех даст мне много новых знаний, которые пригодятся в моей работе тренером по бально-спортивным танцам, — рассказала Олеся. — Фестиваль удивил продуманной программой, креативно оформленными станциями, интересными заданиями и активностями. Так прекрасно, что я учусь в вузе, где помимо основного направления подготовки можно развиваться и совершенствоваться в различных областях жизни, знакомиться с интересными людьми и раскрывать свой потенциал».

Наслышан о баскетбольной команде СПбПУ Александр Омченко из Оренбурга. Он учится в Институте машиностроения, материалов и транспорта.

Я знаю, что баскетболисты Политеха очень сильные, и надеюсь вступить в их ряды. На фестивале представлено много разных направлений. Мы потанцевали, попели, побились на мечах, поиграли в театр. Прикольно, понравилось! — поделился Александр.

Работе студенческих объединений была посвящена станция «Первые в сообществах». Каждый смог построить свою траекторию развития в рамках внеучебной деятельности и найти единомышленников.

Станция «Первые в карьере» была представлена сразу двумя подразделениями, которые отвечают за развитие компетенций и карьеры студентов. Это Центр оценки и развития компетенций и Отдел развития карьеры. Политехники фантазировали о карьере известных киноперсонажей после обучения в Политехе, отгадывали логические задачи, которые дают работодатели на собеседованиях, и развивали пространственное мышление через головоломки. Играя в гигантский дартс, студенты узнали о проекте «Центры компетенций» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и преимуществах, которые дают гибкие навыки для профессионального и личностного роста. Игра в мемы в рамках проекта «Игрошкола Политеха» позволила первокурсникам прокачать эмоциональный интеллект.

Подарки первокурсникам подготовили и партнёры Политеха. Представители СБЕРа провели конкурс «Общага будущего». Его участники прошли экспресс-обучение по генеративному искусству, познакомились их с нейросетью Kandinsky и научились создавать видеоролики, правильно формулируя текстовые запросы для ИИ. Кроме этого, были организованы командные соревнования, таро-расклады с помощью Гигачата и IT— квиз. Компания Selectel устроила фотозону и промоперсонал. Представители проекта VK Education устроили шуточный квиз «Какой ты коллега сегодня?», фотобудку и киккер. Компания Young&&Yandex предложила зеркальную фотозону, беспроигрышную лотерею, а также карьерные консультации и тренажёр CodeRun.

За участие в активностях ребята получали поликоины. В конце фестиваля их можно было обменять на призы: толстовки, свитшоты, футболки, шопперы, стикерпаки, ручки, блокноты, термокружки, значки и многое другое.

Очень крутой праздник! Много всего, и так интересно преподносится, что просто глаза разбегаются. И самое интересное — сразу хочется всем этим заниматься. Я влюбилась в Политех с первого взгляда, когда побывала на Дне открытых дверей. Очень рада учиться в таком красивом, ярком вузе , — подвела итог яркому празднику София Гагарина, первокурсница Института биомедицинских систем и биотехнологий.

