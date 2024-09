Денис Мантуров: Пополнение флота аэролодками сделает переправу через Анадырский лиман более надёжной и доступной для жителей Чукотки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Чукотский автономный округ, где совместно с губернатором региона Владиславом Кузнецовым принял участие в торжественной церемонии по передаче аэролодок производства ООО «Севербоат».

В начале этого года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была поставлена задача до начала осени обеспечить поставку судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман. Важность перевозок через него объясняется тем, что на одном берегу находится столица Чукотки – город Анадырь, а на другом расположены международный аэропорт Анадырь (Угольный) и посёлок Угольные Копи. В период сложных климатических условий и становления льда в Анадырском лимане (с октября по декабрь) при эксплуатации себя хорошо зарекомендовали отечественные аэроглиссеры. В этой связи Правительством Российской Федерации были выделены средства, на которые Минпромторг России закупил 4 аэроглиссера «Север 750К Лонг» и 1 «Фантом 850А». Производитель справился с задачей по постройке судов в кратчайшие сроки, и в ближайшее время первые пассажиры пересекут на них лиман.

«Подобные аэролодки уже проверены эксплуатацией на лимане в период межсезонья. Убеждён, что пополнение флота сделает переправу более надёжной и доступной для жителей Чукотки, а также для гостей этого очень красивого и самобытного региона России. К слову, его уникальность отражена в дизайне судов, которые мы сегодня передаём. Их раскраска содержит мотивы богатого и разнообразного чукотского фольклора. Для кого‑то, возможно, это станет поводом для его более глубокого изучения», – отметил Денис Мантуров.

Данные суда вмещают до 12 человек, способны перевозить до 2,5 тонн грузов, укомплектованы необходимым навигационным и аварийно-спасательным оборудованием в соответствии с требованиями российского речного регистра. Первые рейсы состоятся уже в октябре текущего года. В сезон объём перевозок составит порядка 6 тысяч пассажиров.

«Сейчас в период межсезонья, осенью и весной, переправа через Анадырский лиман – проблема. Это сложно, не очень удобно и дорого. Для Правительства, для меня лично, было важно гарантировать нашим гражданам безопасные и удобные перевозки через лиман. От имени всех жителей округа благодарю за поддержку Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, федеральное Правительство и Вас, Денис Валентинович, всех, кто оказывал и оказывает региону помощь на федеральном уровне», – сказал Владислав Кузнецов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки первый вице-премьер ознакомился с инфраструктурой Анадырского морского порта. Также ему были презентованы реализуемые в регионе проекты по добыче металлов: золота, вольфрама и олова.

В завершение программы Денис Мантуров провёл двустороннюю встречу с главой региона Владиславом Кузнецовым. Основное внимание было уделено вопросам поддержки приобретения специализированной техники повышенной проходимости для дальнейшего развития отрасли северного оленеводства в регионе и модернизации оборудования на одном из газовых месторождений.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52542/

MIL OSI