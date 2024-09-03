В стартовый день ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

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Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме
Выступление Юрия Трутнева на торжественной церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме
Гости на торжественной церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме
На Восточном экономическом форуме 3 сентября состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». В рамках экспозиции 11 дальневосточных регионов, российские министерства и ведомства представляют свои ключевые проекты. ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор форума – фонд «Росконгресс».
С 3 по 6 сентября выставка доступна для участников форума, 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки – фонд «Росконгресс» при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе.
«Мы вновь вместе открываем „Улицу Дальнего Востока“. Она родилась 9 лет назад как мечта о том, что можно в одном месте показать огромный Дальний Восток, все совсем разные 11 регионов. Мы каждый год на выставке показываем новые проекты: дороги, больницы, социально-экономические инициативы, направленные на улучшение качества жизни дальневосточников, – всё, как развивается наш Дальний Восток. Рассказываем, о чём мечтаем и чего добиваемся. Уверен в том, что общими усилиями мы добьёмся всех поставленных целей», – сказал Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В рамках открытия «Улицы Дальнего Востока» на главной сцене прошёл флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке». Под композицию «Дальний Восток», слова которой написал народный артист России, поэт-песенник Илья Резник, его участники вынесли на сцену флаги регионов ДФО и развернули большой российский триколор.
«Выставка „Улица Дальнего Востока“ зарекомендовала себя как уникальная платформа для знакомства с экономическим и культурным ландшафтом макрорегиона. Каждый регион представляет здесь свои технологические достижения и ключевые инвестиционные проекты. Выставка демонстрирует, что российский Дальний Восток сегодня – это территория развития и инноваций. Она органично встроена в пространство ВЭФ и позволяет в интерактивном формате не только зафиксировать уже имеющиеся успехи, но и отразить возможности для потенциального развития», – отметил советник Президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Экспозиции регионов на выставке посвящены главным достижениям, инвестиционному потенциалу, а также культурным особенностям регионов Дальнего Востока России. В частности, Амурская область рассказывает гостям о развитии трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ, Еврейская автономная область – о производстве железорудного концентрата, добыче брусита и графита. Забайкальский край представляет информацию о мастер-планах городов, Камчатский край предлагает гостям совершить виртуальное туристическое путешествие по региону.
В павильоне Магаданской области гости могут в интерактивной форме ознакомиться с промышленными предприятиями и инвестиционными проектами, а на стенде Республики Бурятия можно узнать подробности о туристических местах региона. Республика Саха (Якутия) рассказывает о новом рекреационном кластере и горнолыжном комплексе, Приморский край – о работе судостроительного комплекса «Звезда» и завода «Прогресс».
Сахалинская область демонстрирует новейшие разработки в беспилотной авиации, экспозиция Хабаровского края посвящена технологическим прорывам на примере новейших и перспективных самолётов. Посетители стенда Чукотского автономного округа в свою очередь могут познакомиться со сгенерированным нейросетью персонажем, который рассказывает о Чукотке, её традициях и истории.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на выставке организуют единую экспозицию «Развиваем Дальний!». Она посвящена действующим в макрорегионе механизмам государственной поддержки инвестиций, а также социально значимым программам, реализуемым по поручению Президента России Владимира Путина, главная цель которых – повышение качества жизни людей. Также в рамках экспозиции откроется дегустационная площадка с продукцией, произведённой на дальневосточном гектаре.
Министерство спорта представит два павильона. Первый – «Спорт – норма жизни» – станет площадкой для обсуждения актуальных тем отрасли, а на «Арене ГТО» гости смогут заняться спортивными активностями.
В рамках выставки также представят экспозицию «Дом сокола». Гости павильона смогут узнать о птицах семейства соколиных: об их местах обитания, особенностях поведения, угрозах для популяции и мерах, предпринимаемых государством для сохранения этих хищников. Во второй раз на выставке открылась «Арабская деревня» – павильон, приуроченный к проведению международного форума «День сокола». Там каждый желающий сможет окунуться в гостеприимство и самобытность культуры Аравийского полуострова.
Кроме того, в этом году впервые Приморский край организует работу рыбного рынка на «Улице Дальнего Востока» – гости могут продегустировать продукцию дальневосточной кухни, в том числе авторские блюда из минтая, гребешка, краба, мидий.
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