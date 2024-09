В стартовый день ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На Восточном экономическом форуме 3 сентября состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». В рамках экспозиции 11 дальневосточных регионов, российские министерства и ведомства представляют свои ключевые проекты. ВЭФ проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор форума – фонд «Росконгресс».

С 3 по 6 сентября выставка доступна для участников форума, 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки – фонд «Росконгресс» при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе.

«Мы вновь вместе открываем „Улицу Дальнего Востока“. Она родилась 9 лет назад как мечта о том, что можно в одном месте показать огромный Дальний Восток, все совсем разные 11 регионов. Мы каждый год на выставке показываем новые проекты: дороги, больницы, социально-экономические инициативы, направленные на улучшение качества жизни дальневосточников, – всё, как развивается наш Дальний Восток. Рассказываем, о чём мечтаем и чего добиваемся. Уверен в том, что общими усилиями мы добьёмся всех поставленных целей», – сказал Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В рамках открытия «Улицы Дальнего Востока» на главной сцене прошёл флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке». Под композицию «Дальний Восток», слова которой написал народный артист России, поэт-песенник Илья Резник, его участники вынесли на сцену флаги регионов ДФО и развернули большой российский триколор.

«Выставка „Улица Дальнего Востока“ зарекомендовала себя как уникальная платформа для знакомства с экономическим и культурным ландшафтом макрорегиона. Каждый регион представляет здесь свои технологические достижения и ключевые инвестиционные проекты. Выставка демонстрирует, что российский Дальний Восток сегодня – это территория развития и инноваций. Она органично встроена в пространство ВЭФ и позволяет в интерактивном формате не только зафиксировать уже имеющиеся успехи, но и отразить возможности для потенциального развития», – отметил советник Президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Экспозиции регионов на выставке посвящены главным достижениям, инвестиционному потенциалу, а также культурным особенностям регионов Дальнего Востока России. В частности, Амурская область рассказывает гостям о развитии трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ, Еврейская автономная область – о производстве железорудного концентрата, добыче брусита и графита. Забайкальский край представляет информацию о мастер-планах городов, Камчатский край предлагает гостям совершить виртуальное туристическое путешествие по региону.

В павильоне Магаданской области гости могут в интерактивной форме ознакомиться с промышленными предприятиями и инвестиционными проектами, а на стенде Республики Бурятия можно узнать подробности о туристических местах региона. Республика Саха (Якутия) рассказывает о новом рекреационном кластере и горнолыжном комплексе, Приморский край – о работе судостроительного комплекса «Звезда» и завода «Прогресс».

Сахалинская область демонстрирует новейшие разработки в беспилотной авиации, экспозиция Хабаровского края посвящена технологическим прорывам на примере новейших и перспективных самолётов. Посетители стенда Чукотского автономного округа в свою очередь могут познакомиться со сгенерированным нейросетью персонажем, который рассказывает о Чукотке, её традициях и истории.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на выставке организуют единую экспозицию «Развиваем Дальний!». Она посвящена действующим в макрорегионе механизмам государственной поддержки инвестиций, а также социально значимым программам, реализуемым по поручению Президента России Владимира Путина, главная цель которых – повышение качества жизни людей. Также в рамках экспозиции откроется дегустационная площадка с продукцией, произведённой на дальневосточном гектаре.

Министерство спорта представит два павильона. Первый – «Спорт – норма жизни» – станет площадкой для обсуждения актуальных тем отрасли, а на «Арене ГТО» гости смогут заняться спортивными активностями.

В рамках выставки также представят экспозицию «Дом сокола». Гости павильона смогут узнать о птицах семейства соколиных: об их местах обитания, особенностях поведения, угрозах для популяции и мерах, предпринимаемых государством для сохранения этих хищников. Во второй раз на выставке открылась «Арабская деревня» – павильон, приуроченный к проведению международного форума «День сокола». Там каждый желающий сможет окунуться в гостеприимство и самобытность культуры Аравийского полуострова.

Кроме того, в этом году впервые Приморский край организует работу рыбного рынка на «Улице Дальнего Востока» – гости могут продегустировать продукцию дальневосточной кухни, в том числе авторские блюда из минтая, гребешка, краба, мидий.

Фонд «Росконгресс» – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодёжных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учреждён в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках «Росконгресса», в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тысяч экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 212 внешнеэкономическими партнёрами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 86 странах мира, с 293 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.

Официальные телеграм-каналы фонда «Росконгресс»: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp, на арабском языке – t.me/RosCongressArabic. Официальный сайт и информационно-аналитическая система фонда «Росконгресс»: roscongress.org.

