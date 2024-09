В погоне за прозрачностью – ЦБ РФ уточнил условия расчета курса валют

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как ЦБ РФ предлагает рассчитывать официальный курс валют?

Курс российского рубля с июня 2024 года рассчитывается внебиржевым методом – после ввода санкций в отношении Московской биржи торги долларами и евро были прекращены. ЦБ РФ при определении курса валют вводит следующие правила:

в расчете не учитываются сделки доминирующих участников рынка – банков, которые в конкретный день провели свыше 75% валютных операций;

расчет курса возможен на основании сделок, совершенных между тремя парами банков – ранее достаточно было трех кредитных организаций;

как и прежде, для расчета учитывают сделки, совершенные до 15:30 МСК с проведением на следующий день;

если объем валютных транзакций одного игрока превысит 75%, ЦБ РФ сможет воспользоваться другими способами расчета котировок, например, с использованием данных цифровых сервисов.

Ужесточение правил касается только валютных пар, включающих евро и доллары США. Курс китайского юаня, по-прежнему свободно обращающегося на российской бирже, определяют стандартным способом – на основании биржевых торгов.

Почему Центробанк ужесточает условия расчета котировок валют?

Реальных предпосылок для пересмотра условий расчета курса валют аналитики не видят. Однако ЦБ РФ действует на перспективу, снижая риски, пока нетипичные для рынка, но угрожающие в будущем. Так, отрасль становится все более сегментированной – сделки с валютой в России проводят «дочки» иностранных компаний и небольшое число отечественных банков, не попавших под санкции.

«Регулятор не может менять методику расчета курса валют ежемесячно, поэтому вводит дополнительные критерии, чтобы подстраховаться, исключить потенциальные риски», – считает эксперт «Ренессанс Капитала».

Специалисты не видят рисков высокой концентрации на валютном рынке, но полагают, что увеличение доли операций одного из участников может привести к манипуляциям и искажению данных. Как итог, информация о котировках окажется излишне волатильной – ужесточение требований ЦБ РФ позволяет исключить подобные проблемы.

09:00 20.08.2024

