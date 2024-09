В ГУУ прошёл традиционный День донора

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 сентября 2023 года в Государственном университете управления прошёл День донора.

Традиционная добровольческая акция ГУУ по сбору донорской крови проходит в нашем университете с 2013 года. В этом благородном деле ГУУ постоянно сотрудничает с Центром крови им. О.К. Гаврилова.

До перерыва, связанного с мерами безопасности во время пандемии коронавируса COVID-19, акция проходила два раза в год и постоянно привлекала в разное время от 50 до 200 человек. После пандемии акция проводится один раз в год, если не считать внеочередных сборов, связанных с экстренными происшествиями.

3 сентября не менее полусотни студентов и сотрудников ГУУ отдали свою кровь в помощь нуждающимся в ней. Благодарим всех участников и желаем им здоровья, чему, кстати, хорошо способствует донация.

