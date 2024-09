Виновен Китай – банки ОАЭ блокируют платежи из России за китайскую технику

Source: MIL-OSI Russian Language News

Почему арабские банки отказываются принимать платежи из РФ?

Банки ОАЭ начали отклонять оплату, принимаемую арабскими компаниями от российских партнеров за покупку электроники. Блокировка платежей осуществляется при выполнении следующих условий:

деньги на счета поступают из России;

арабские организации выступают посредниками – де-юре покупателями китайской электроники;

техника из Китая не поступает в ОАЭ, а направляется сразу в РФ;

арабский импортер не может предоставить китайским партнерам декларацию таможни и документы, подтверждающие источник поступления средств.

Инициатором ограничений стал Китай – Пекин опасается введения вторичных санкций, поэтому блокирует платежи за электронику. Ситуация усугубилась в конце 2023 года, когда США утвердили перечень санкций для компаний, помогающих России в обходе ограничений.

К каким последствиям приведет блокировка платежей за технику из Китая?

Схема поставки электроники из Китая через ОАЭ пользуется популярностью у россиян – таким путем в РФ ввозят до 20% всех ноутбуков и до 30% товаров в других категориях. Эксперты полагают, что проблемы с проведением международных платежей могут спровоцировать дефицит техники и рост цен на 10% уже к декабрю.

«Отечественные компании нашли способ проведения платежей, но с увеличенной комиссией – дефицит, если и прогнозируется, то временный, в целом же отрасль ждет только рост цен, электроника из Китая по-прежнему будет доступна», – полагает эксперт.

К слову, Китай – не единственная страна, где не хотят принимать платежи от российских партнеров. Ранее из-за риска вторичных санкций ограничения вводили также банки ОАЭ, Турции, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Доля отказов в проведении операций достигает 30% от общего объема транзакций.

12:00 03.09.2024

