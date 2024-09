Борьба с быстрыми кредитами – власти готовят новые ограничения для отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Почему ЦБ РФ ограничивает рынок потребительского кредитования?

Охлаждение рынка необеспеченных кредитов стоит на повестке дня с 2019 года – сейчас необходимость в снижении темпов роста спроса на банковские продукты с оформлением «за 5 минут» стоит особенно остро по ряду причин:

повышенная популярность кредитов приводит к разгону инфляции, уровень которой уже превысил 9% годовых;

все чаще ссуды берут клиенты с высокой долговой нагрузкой – это снижает качество кредитного портфеля и приводит к нарушению сроков исполнения обязательств;

каждый пятый заемщик не читает кредитный договор – невнимательность также приводит к нарушению условий и создает риски мошенничества;

в целом клиенты банков ведут себя нерационально – оформляют первый одобренный кредит, редко сравнивают предложения разных компаний в поисках выгодного продукта.

По итогам 2024 года портфель необеспеченных кредитов может вырасти на 12-17%, такая динамика приведет к повышенному спросу в экономике и спровоцирует дополнительные инфляционные риски.

Как Банк России уже борется с ростом выдачи кредитов?

Охлаждение сегмента потребительского кредитования ведется на протяжении последних пяти лет – регулятор уже использует ограничения на выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой. В июле текущего года лимиты были снова ужесточены, например, доля кредитов, выданных клиентам с ПДН выше 80%, не должна превышать 5% от общего объема оформленных займов.

В сентябре требования снова изменятся – Банк России вводит дополнительные ограничения, чтобы стимулировать банки к отказу от сотрудничества с потенциально рискованными заемщиками. При этом вводимые меры направлены не на сдерживание рынка, а на повышение качества кредитного портфеля.

Какие меры введут власти для охлаждения спроса на необеспеченные займы?

Обеспокоенность властей продолжающимся ростом спроса на потребительские кредиты привела к дискуссии представителей профильных ведомств. Эксперты предлагают ввести новые ограничения:

искусственно увеличить срок рассмотрения заявок – с «5 минут» до 5 дней;

ужесточить выдачу займов клиентам с повышенным ПДН;

пересмотреть лимиты кредитования для банков;

стимулировать население к сбережениям, а не потреблению.

«Конкретные ограничительные меры еще не разработаны, а увеличение срока рассмотрения заявок – механизм, который достаточно сложно реализовать с технической точки зрения», – полагают эксперты.

Вместе с тем, высокие процентные ставки в банковском сегменте уже приводят к росту спроса на сберегательные, а не кредитные продукты – россияне выбирают депозиты, чтобы увеличить имеющиеся накопления. За год число открытых вкладов увеличилось на 30%: прирост оказался взрывным.

11:00 27.08.2024

