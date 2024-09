V Финатлон форум ждет участников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 25 сентября по 15 октября 2024 года пройдет регистрация и сбор научных работ для участия в дистанционном отборочном туре V Финатлон форума – Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам.

В форуме предполагается проведение более 20 тематических секций.

К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые преподаватели по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам в возрасте до 35 лет.

Работы, прошедшие отборочный тур, примут участие в очном финале, который пройдет в Москве 3 декабря, а также будут опубликованы в электронном сборнике Форума в РИНЦ.

Ознакомится с содержанием секций и пройти регистрацию можно на официальном сайте.

Форум проводится при поддержке Банка России, Минэкономразвития России, Минтранса России, Минприроды России.

