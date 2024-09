02.09.2024 Wykład ministra Sikorskiego w Instituto Internacional de Estudios Estratégicos

W tym kontekście zauważył, że sukcesy Polski i Singapuru nie byłyby możliwe bez większych ram: opartego na zasadach międzynarodowego porządku, który zastąpił imperialistyczną grę sił. Wspierając Ukrainę, bronimy również zasad Karty Narodów Zjednoczonych, na których wszyscy możemy skorzystać. Jak ocenił minister Sikorski, wszyscy żyjemy w sąsiedztwie dużych, potężnych i czasami nieprzewidywalnych państw o ​​globalnych ambicjach. Niemniej, aby zachować prawo do podążania własną ścieżką, należy uniemożliwić rewizjonistycznym mocarstwom zniszczenie systemu opartego na prawie międzynarodowym. Może on być wadliwy i przestarzały, ale odpowiedzią na te słabości jest reforma, a nie wojna. W Singapurze szef polskiego MSZ przypomniał, że imperializm w Europie, Ameryce Południowej, Afryce i tutaj, w Azji, zawsze nagradzał nielicznych i uciskał wielu. Z kolei multilateralizm – choć niedoskonały – jest jedyną realną i sprawiedliwą alternatywą dla globalnej społeczności.

Archives Archives Select Month September 2024 (55) August 2024 (816) July 2024 (1151) June 2024 (921) May 2024 (1074) April 2024 (1095) March 2024 (900) February 2024 (794) January 2024 (640) December 2023 (1097) November 2023 (1028) October 2023 (1008) September 2023 (822) August 2023 (1033) July 2023 (933) June 2023 (1046) May 2023 (980) April 2023 (744) March 2023 (87) February 2023 (100) January 2023 (85) December 2022 (71) November 2022 (91) October 2022 (91) September 2022 (115) August 2022 (74) July 2022 (116) June 2022 (115) May 2022 (147) April 2022 (94) March 2022 (245) February 2022 (850) January 2022 (655) December 2021 (1001) November 2021 (857) October 2021 (1004) September 2021 (1087) August 2021 (833) July 2021 (856) June 2021 (634)