Финансовые новости: 02.09.2024, 17-40 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП и диапазона оценки процентных рисков инструмента CNYRUBTODTOM.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

02.09.2024

17:40

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 02.09.2024, 17-40 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП (до -0.0487 руб.) и диапазона оценки процентных рисков (до -0.05252 руб., эквивалентно ставке 127.3 %) по инструменту CNYRUBTODTOM.

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