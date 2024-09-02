Финансовые новости: О порядке исполнения фьючерсов на акции Solidcore Resources plc (POLY)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с ограничением кодов расчетов по акциям POLY обращаем Ваше внимание, что сроки исполнения фьючерсного контракта на POLY не изменяются:

для фьючерса POLY- 9.24 последний день заключения контракта – 19.09.24, день исполнения контракта – 20.09.24



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