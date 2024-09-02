Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “03” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “02” сентября 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Облигации структурные бездокументарные серии 26, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов
|Полное наименование Эмитента
|Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты”
|Тип ценных бумаг
|Облигации корпоративные
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|6-26-00508-R от 25.12.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|500 000 штук
|Дата погашения
|13.09.2027
|Торговый код
|RU000A107KC4
|ISIN код
|RU000A107KC4
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Закрытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 680 (шестьсот восемьдесят) российских рублей за одну облигацию, что соответствует 68 % от номинальной стоимости облигации.
|Дата окончания размещения
|Дата начала размещения и дата окончания размещения совпадают
|Андеррайтер
|наименование
|ООО “Компания БКС”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|NC0058900000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|БКС
- Определить:
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-09
|Полное наименование Эмитента
|Общество с ограниченной ответственностью “Интерлизинг”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-09-00380-R-001P от 07.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|4 700 000 штук
|Дата погашения
|29.08.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
28.09.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
28.10.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
27.11.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
27.12.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
26.01.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
25.02.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
27.03.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
26.04.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
26.05.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
25.06.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
25.07.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
24.08.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
23.09.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
23.10.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
22.11.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
22.12.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
21.01.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
20.02.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
22.03.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
21.04.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
21.05.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
20.06.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
20.07.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
19.08.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 19.08.2027
|Торговый код
|RU000A109DV5
|ISIN код
|RU000A109DV5
|Уровень листинга
|Второй уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0016000000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|УралСиб_Мос
- Определить:
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-785
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-785-01000-B-005P от 11.07.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|200 000 000 штук
|Дата погашения
|04.09.2024
|Торговый код
|RU000A109DU7
|ISIN код
|RU000A109DU7
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
- Определить:
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004Р-02
|Полное наименование Эмитента
|публичное акционерное общество “Нефтяная компания “Роснефть”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-02-00122-A-004P от 28.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 китайских юаней
|Количество ценных бумаг в выпуске
|15 000 000 штук
|Дата погашения
|22.08.2034
|Торговый код
|RU000A109DY9
|ISIN код
|RU000A109DY9
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) китайских юаней за одну Биржевую облигацию.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк “ВБРР” (АО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0054400000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВБРРегио
- Определить:
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-03
|Полное наименование Эмитента
|Акционерное общество “Росагролизинг”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-03-05886-A-001P от 12.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|5 000 000 штук
|Дата погашения
|24.09.2027
|Торговый код
|RU000A109DT9
|ISIN код
|RU000A109DT9
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Закрытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей за одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ГПБ (АО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0009800000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ГПБ (АО)
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