Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “03” сентября 2024 года

29.08.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

28.09.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

28.10.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

27.11.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

27.12.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

26.01.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

25.02.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

27.03.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

26.04.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

26.05.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

25.06.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

25.07.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

24.08.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

23.09.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

23.10.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

22.11.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

22.12.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

21.01.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

20.02.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

22.03.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

21.04.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

21.05.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

20.06.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

20.07.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

19.08.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 19.08.2027