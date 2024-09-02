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Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “03” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “02” сентября 2024 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Облигации структурные бездокументарные серии 26, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты”
Тип ценных бумаг Облигации корпоративные
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 6-26-00508-R от 25.12.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук
Дата погашения 13.09.2027
Торговый код RU000A107KC4
ISIN код RU000A107KC4
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Закрытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 680 (шестьсот восемьдесят) российских рублей за одну облигацию, что соответствует 68 % от номинальной стоимости облигации.
Дата окончания размещения Дата начала размещения и дата окончания размещения совпадают
Андеррайтер  
наименование ООО “Компания БКС”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 NC0058900000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 БКС
  1. Определить:
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-09
Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Интерлизинг”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-09-00380-R-001P от 07.08.2024
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 4 700 000 штук
Дата погашения 29.08.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
28.09.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
28.10.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
27.11.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
27.12.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
26.01.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
25.02.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
27.03.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
26.04.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
26.05.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
25.06.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
25.07.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
24.08.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
23.09.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
23.10.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
22.11.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
22.12.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
21.01.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
20.02.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
22.03.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
21.04.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
21.05.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
20.06.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
20.07.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
19.08.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 19.08.2027
Торговый код RU000A109DV5
ISIN код RU000A109DV5
Уровень листинга Второй уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Андеррайтер  
наименование ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0016000000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 УралСиб_Мос
  1. Определить:
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-785
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-785-01000-B-005P от 11.07.2024
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 000 штук
Дата погашения 04.09.2024
Торговый код RU000A109DU7
ISIN код RU000A109DU7
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВТБ РФ
  1. Определить:
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004Р-02
Полное наименование Эмитента публичное акционерное общество “Нефтяная компания “Роснефть”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-02-00122-A-004P от 28.08.2024
Номинальная стоимость 1 000 китайских юаней
Количество ценных бумаг в выпуске 15 000 000 штук
Дата погашения 22.08.2034
Торговый код RU000A109DY9
ISIN код RU000A109DY9
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) китайских юаней за одну Биржевую облигацию.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
Андеррайтер  
наименование Банк “ВБРР” (АО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0054400000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВБРРегио
  1. Определить:
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “03” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-03
Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Росагролизинг”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-03-05886-A-001P от 12.08.2024
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 5 000 000 штук
Дата погашения 24.09.2027
Торговый код RU000A109DT9
ISIN код RU000A109DT9
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Закрытая подписка
Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей за одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Андеррайтер  
наименование Банк ГПБ (АО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0009800000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ГПБ (АО)
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