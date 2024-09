Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Открытые программные интерфейсы (Открытые API) позволят компаниям более оперативно обмениваться информацией о клиенте при его согласии, предоставлять ему выгодные персонализированные услуги, а также дадут человеку возможность управлять своими данными на качественном уровне. Основные принципы и этапы внедрения Открытых API опубликованы на сайте Банка России.

«С внедрением Открытых API людям будут предоставлены новые виды сервисов. В свою очередь, участники рынка получат безопасный и равный доступ к информации», — отметил руководитель Департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп. Открытые API будут внедряться постепенно. С 2026 года их использование станет обязательным для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний. Еще через 12 месяцев — в 2027 году — к ним присоединятся микрофинансовые организации, депозитарии, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и финансовые платформы. Эти участники рынка должны будут соответствовать критериям, которые установит Банк России. Позднее практика распространится на иные финансовые, а затем и нефинансовые организации. Для безопасного управления гражданами и бизнесом своими согласиями Банк России совместно с Минцифры России планирует запустить Платформу коммерческих согласий. «Поэтапный подход закладывает достаточно времени на то, чтобы компании успели адаптироваться, а потребители — привыкнуть к новым возможностям. Мы планируем, что параллельно с внедрением модели Открытых финансов и Платформы открытых согласий мы будем обсуждать с заинтересованными министерствами, ведомствами и участниками рынка модель Открытых данных», — добавил Станислав Короп. Фото на превью: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20968

MIL OSI