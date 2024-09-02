Финансовые новости: Обновление игрового полигона SPECTRA до версии 7.27

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые пользователи учебного (игрового) полигона,
7 сентября 2024 года Игровой полигон Срочного рынка будет обновлен до версии SPECTRA 7.27.
Просим подготовить клиентские системы к предстоящим изменениям.
Полный список изменений в Spectra 7.27, ссылки на документацию и дистрибутивы опубликованы в новости https://www.moex.com/n71437
По всем вопросам просьба обращаться по адресу help@moex.com.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.moex.com/n72494