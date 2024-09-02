Финансовые новости: Обновление игрового полигона SPECTRA до версии 7.27

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи учебного (игрового) полигона,

7 сентября 2024 года Игровой полигон Срочного рынка будет обновлен до версии SPECTRA 7.27.

Просим подготовить клиентские системы к предстоящим изменениям.

Полный список изменений в Spectra 7.27, ссылки на документацию и дистрибутивы опубликованы в новости https://www.moex.com/n71437

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https://www.moex.com/n72494

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