Финансовые новости: Московская биржа начала торги биржевым фондом денежного рынка

2 сентября 2024 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) “Финстар – Денежный рынок ПЛЮС” под управлением УК “Финстар Капитал”. Торговый код – FINC.

Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка и следует за индикатором стоимости обеспеченных денег RUSFAR, рассчитываемым на основе сделок и заявок в российских рублях. Размещение свободных денежных средств происходит напрямую в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) без посредничества брокеров. Это один из самых надежных и ликвидных инструментов денежного рынка.

Паи фонда доступны неквалифицированным инвесторам. Стоимость пая на момент старта торгов – 1 тыс. рублей, минимальный объем покупки – один пай.

Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи:

“Рынок биржевых фондов продолжает активно развиваться, и нам особенно приятно, когда новые управляющие компании становятся его участниками, предлагая частным инвесторам свои стратегии управления капиталом. Благодаря этому у граждан расширяется пространство для формирования инвестиционного портфеля, появляются дополнительные возможности для диверсификации вложений. Мы рады, что наш индикатор денежного рынка RUSFAR, который рассчитывается на основе реальных сделок, активно используется управляющими в разработке инструментов для инвесторов. Приветствуем УК “Финстар Капитал” и будем ждать от нее новых интересных продуктов”.

Лариса Арбатова, генеральный директор УК “Финстар Капитал”:

“Мы рады представить рынку наш первый продукт для неквалифицированных инвесторов. В наших планах дальнейшее активное развитие и предоставление клиентам различных инвестиционных решений под самые разнообразные задачи. В ближайшее время мы собираемся запустить торги по еще одному фонду, предназначенному уже для квалифицированных инвесторов”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. На фондовом рынке Московской биржи доступны инвестиционные фонды 46 управляющих компаний. Базовыми активами фондов выступают индексы, акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка и товарные активы.

Ставка денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рассчитывается Московской биржей по сделкам и заявкам на рынке репо с ЦК, где профессиональные участники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность.

Управляющая компания “Финстар Капитал” входит в состав банковской группы с ФИНСТАР БАНКОМ со 100% российской юрисдикцией. Внедряя международный опыт Холдинга Finstar, УК “Финстар Капитал” предлагает готовые или индивидуальные решения для различных инвестиционных задач. Среди основных принципов работы УК – гибкий подход, качественный выбор объектов инвестирования и профессиональное управление активами.



