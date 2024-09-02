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Успей подать заявку на участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Меньше месяца осталось до конца приема заявок для участия во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

В 2024 году Конкурс проводится в следующих номинациях:

  1. «Моя семья: преемственность, ценности и смысл»;
  2. «Моя многонациональная Россия»;
  3. «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)»;
  4. «Моя педагогическая инициатива»;
  5. «Мое здоровье»;
  6. «Экология моей страны»;
  7. «Моя гостеприимная Россия»;
  8. «Интеллектуальная собственность моей страны»;
  9. «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах»;
  10. «Большая технологическая разведка моей страны»;
  11. «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов»;
  12. «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны»;
  13. «Волшебные нити родословной».

К участию приглашаются жители всех регионов России в рамках следующих категорий:

  • первая категория – от 14 до 17 лет (включительно),
  • вторая категория – от 18 до 35 лет (включительно),
  • третья категория – без возрастных ограничений в рамках номинаций «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья: преемственность, ценности и смысл»,
  • четвертая категория – до 13 лет (включительно).

В 2023 году на участие в Конкурсе было зарегистрировано 101 902 заявки из всех субъектов Российской Федерации. По второй возрастной категории 43 человека заняли призовые места.

После завершения заявочной компании с 1 по 20 октября 2024 года будет осуществляться заочная экспертиза проектов и определение финалистов Конкурса.

С 21 октября по 21 ноября 2024 года состоится дистанционная защита отобранных проектов. А в ноябре 2024 пройдет торжественная церемония награждения победителей.

Подать заявку на участие в Конкурсе можно в срок до 30 сентября 2024 г. на официальном сайте Конкурса по ссылке: moyastrana.ru.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 2.09.2024

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Успей подать заявку на участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

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