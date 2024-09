Успей подать заявку на участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Меньше месяца осталось до конца приема заявок для участия во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

В 2024 году Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Моя семья: преемственность, ценности и смысл»; «Моя многонациональная Россия»; «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)»; «Моя педагогическая инициатива»; «Мое здоровье»; «Экология моей страны»; «Моя гостеприимная Россия»; «Интеллектуальная собственность моей страны»; «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах»; «Большая технологическая разведка моей страны»; «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов»; «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны»; «Волшебные нити родословной».

К участию приглашаются жители всех регионов России в рамках следующих категорий:

первая категория – от 14 до 17 лет (включительно),

вторая категория – от 18 до 35 лет (включительно),

третья категория – без возрастных ограничений в рамках номинаций «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья: преемственность, ценности и смысл»,

четвертая категория – до 13 лет (включительно).

В 2023 году на участие в Конкурсе было зарегистрировано 101 902 заявки из всех субъектов Российской Федерации. По второй возрастной категории 43 человека заняли призовые места.

После завершения заявочной компании с 1 по 20 октября 2024 года будет осуществляться заочная экспертиза проектов и определение финалистов Конкурса.

С 21 октября по 21 ноября 2024 года состоится дистанционная защита отобранных проектов. А в ноябре 2024 пройдет торжественная церемония награждения победителей.

Подать заявку на участие в Конкурсе можно в срок до 30 сентября 2024 г. на официальном сайте Конкурса по ссылке: moyastrana.ru.

