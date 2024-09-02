Успей подать заявку на участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Меньше месяца осталось до конца приема заявок для участия во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».
В 2024 году Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Моя семья: преемственность, ценности и смысл»;
- «Моя многонациональная Россия»;
- «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)»;
- «Моя педагогическая инициатива»;
- «Мое здоровье»;
- «Экология моей страны»;
- «Моя гостеприимная Россия»;
- «Интеллектуальная собственность моей страны»;
- «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах»;
- «Большая технологическая разведка моей страны»;
- «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов»;
- «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны»;
- «Волшебные нити родословной».
К участию приглашаются жители всех регионов России в рамках следующих категорий:
- первая категория – от 14 до 17 лет (включительно),
- вторая категория – от 18 до 35 лет (включительно),
- третья категория – без возрастных ограничений в рамках номинаций «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья: преемственность, ценности и смысл»,
- четвертая категория – до 13 лет (включительно).
В 2023 году на участие в Конкурсе было зарегистрировано 101 902 заявки из всех субъектов Российской Федерации. По второй возрастной категории 43 человека заняли призовые места.
После завершения заявочной компании с 1 по 20 октября 2024 года будет осуществляться заочная экспертиза проектов и определение финалистов Конкурса.
С 21 октября по 21 ноября 2024 года состоится дистанционная защита отобранных проектов. А в ноябре 2024 пройдет торжественная церемония награждения победителей.
Подать заявку на участие в Конкурсе можно в срок до 30 сентября 2024 г. на официальном сайте Конкурса по ссылке: moyastrana.ru.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 2.09.2024
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Успей подать заявку на участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»