Татьяна Голикова поздравила студентов ВГИКа с началом учебного года

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова и Министр культуры Ольга Любимова посетили Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) в День знаний. Вместе с ними с началом учебного года студентов поздравили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам Александр Журавский, исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов и другие.

ВГИК – единственный вуз с учебной киностудией полного цикла производства, в котором реализуются образовательные программы среднего профессионального и высшего образования на базе 8 факультетов и колледжа, – отмечает 105-летие со дня основания.

Экскурсию по зданию вуза для гостей провёл и. о. ректора ВГИКа Владимир Малышев. В галерее художественного факультета «Кинограф» вице-премьер, глава Минкультуры и гендиректор Первого канала осмотрели выставку дипломных работ выпускников художественного факультета. В Институте анимации и цифровых технологий студенты рассказали о своих проектах. Также гости посетили съёмочную площадку учебного фильма в павильоне операторского факультета.

Татьяна Голикова отметила, что Правительство России увеличило размер ежегодной персональной именной стипендии имени С.С.Говорухина. Теперь лучшие десять студентов режиссёрского факультета ВГИКа будут получать по 15 тыс. рублей.

«По поручению главы государства ВГИК будет получать грант на дипломные работы в размере 146 млн рублей. Теперь 15 дипломных работ могут получить такую помощь и быть представленными на суд публики», – сообщила вице-премьер. Финансовая поддержка на съёмки дипломных фильмов распространяется на полнометражные, документальные и анимационные картины.

Вице-премьер подчеркнула, что ВГИК всегда был вместе со страной. И сегодня его представители запечатлевают важные факты из жизни героев специальной военной операции. Студентами и педагогами снято 12 фильмов на тему СВО. Студенты активно участвуют в волонтёрском движении, выезжают с патриотическими концертами в разные регионы страны.

«Первокурсники, вы абсолютные везунчики. Я желаю, чтобы годы учёбы во ВГИКе были для вас одними из самых счастливых, чтобы здесь через все трудности рождалось что‑то действительно талантливое и появлялись творческие союзы. А для тех, кто вскоре окончит обучение, скажу, что вас очень не хватает на съёмочных площадках: и тех, кто пишет прекрасные тексты, и тех, кто будет продюсировать идеи», – сказала Министр культуры.

Глава Минкультуры подписала приказ о внесении изменений в устав ВГИКа, согласно которому в структуре вуза появится Институт анимации и цифровых технологий, а также Научно-исследовательский институт киноискусства и кинообразования.

В Институте анимации и цифровых технологий будет идти подготовка специалистов в сфере цифровых искусств с использованием искусственного интеллекта и генерации изображений с помощью искусственных нейронных сетей. В этом году уже прошёл первый набор на новое направление «Режиссура интерактивных медиа и голографии».

Научно-исследовательский институт киноискусства и кинообразования продолжит исследовать развитие отрасли, а также разрабатывать новые методики творческого образования. В работе – 36 научных тем, над которыми трудятся 13 специалистов, выпускается научный журнал «Вестник ВГИК», в 2023 году издан первый в России академический учебник по современному российскому кинематографу «История отечественного кино постсоветского периода».

http://government.ru/news/52534/

