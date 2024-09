Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с началом нового учебного года! День знаний – это по-настоящему всенародный, объединяющий нас праздник. Он дорог для каждого, кто понимает значимость образования и науки в жизни страны, уважает благородный преподавательский труд, с теплом вспоминает собственные студенческие годы.

Сегодня мои особые поздравления – первокурсникам. Для тех, кто только переступил порог университета, этот день знаменует начало большого пути, который подарит вам новые знакомства, новый опыт, новые свершения. Не упускайте ни дня – учитесь, участвуйте в студенческой жизни, стремитесь раскрыть все свои таланты.

В наших университетских стенах созданы все возможности для серьёзного профессионального развития и научных занятий. По всей стране функционируют передовые инженерные школы, работают молодёжные лаборатории, конструкторские бюро, стартап-студии и многое-многое другое. Их основная цель – помочь вам найти своё место в жизни, проявить себя на благо нашей страны.

Отдельно хочу обратиться к уважаемым преподавателям. Коллеги! Из года в год вы возлагаете на себя огромную ответственность, становитесь наставниками и проводниками, формирующими новые поколения молодых профессионалов, которым предстоит строить будущее нашей страны. Спасибо вам за труд. Пусть новый учебный год принесёт новые успехи и достижения, позволит достичь самых амбициозных профессиональных задач и обогатит новыми яркими впечатлениями!

В добрый путь!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/s-dnyem-znaniy-pozdravlyaet-ministr-nauki-i-vysshego-obrazovaniya-rossii-valeriy-falkov/

MIL OSI