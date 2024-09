«Роснефть» реконструировала две школы в Самарской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

На средства «Роснефти» в г. Сызрани проведена реконструкция основной общеобразовательной школы №28 и средней общеобразовательной школы №29. Масштабное обновление учебных заведений проведено в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и Правительством Самарской области.

«Роснефть» принимает активное участие в социально-экономическом развитии регионов своего присутствия. Благодаря поддержке Компании в Самарской области реализован ряд крупных социальных проектов.

В школе №28 впервые за 70 лет эксплуатации был проведен капитальный ремонт. В здании на 440 обучающихся полностью заменены кровля, окна и двери, отреставрированы уникальные лепнина и фрески на фасаде, обновлены инженерные сети, усилены лестничные марши, смонтированы пожарная сигнализация и видеонаблюдение – как в самом учреждении, так и на его территории. Кроме того, были обновлены учебные кабинеты, столовая, гардероб, созданы условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения.

На средства Компании также были выполнены масштабные работы по благоустройству прилегающей территории. В частности, для учащихся и жителей близлежащих районов оборудована универсальная площадка для игровых видов спорта, установлены уличные тренажеры.

Также на средства Компании завершена реконструкция корпуса средней и старшей ступеней средней общеобразовательной школы №29. В здании обновлены все инженерные сети, смонтированы пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, обновлен фасад. Ремонт позволил увеличить площадь учебных и вспомогательных помещений. Полностью реконструирован спортивный зал.

В результате комплексного капитального ремонта здание средней и старшей ступеней, а также корпус начальной школы, который был реконструирован на средства «Роснефти» в прошлом году, составили единое благоустроенное пространство.

Реконструкция школ №28 и 29 позволила создать комфортные условия для обучения детей, повысить эффективность реализации государственных образовательных программ.

Справка: Самарская область – один из ключевых регионов деятельности НК «Роснефть», где Компания представлена предприятиями полного производственного цикла: добычи углеводородов, их переработки и сбыта готовой продукции. Соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и ПАО «НК «Роснефть» действует с 2014 года. В рамках соглашения реализуются мероприятия для решения приоритетных задач социально-экономического развития территорий. Благодаря поддержке Компании в регионе осуществлен ряд крупных социальных проектов: в нескольких городах и районах построены или реконструированы образовательные учреждения, возведены ледовые дворцы, в Самаре открыт новый плавательный комплекс, реконструирован дворец культуры, в г. Сызрани проведен капитальный ремонт поликлиники.

