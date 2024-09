«Роснефть» построила в Башкирии новый образовательный центр

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») в селе Елань-Чишма Ермекеевского района Республики Башкортостан открылся новый многофункциональный образовательный центр. Общеобразовательное учреждение площадью более 2 тыс. кв. м построено в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и регионом.

«Роснефть» реализует социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия. В том числе поддерживает инициативы в сфере образования и воспитания подрастающего поколения.

Многофункциональный образовательный центр построили на месте старой сельской школы, которая была возведена 70 лет назад. Она располагалась в пяти деревянных помещениях, что значительно осложняло процесс обучения и создавало бытовые сложности для школьников.

Построенное здание вместило сразу три учреждения: детский сад, общеобразовательную школу и школу искусств. На территории центра построены просторные кабинеты, мастерская, большая библиотека, столовая, а также многофункциональный спортзал, который легко трансформируется в актовый зал.

Новый образовательный центр стал настоящей точкой притяжения людей всех возрастов села Елань-Чишма и других близлежащих населенных пунктов, в которых проживают около 2 тыс. человек. Центр полностью автономен: в нем возведены собственные модульная котельная и трансформаторная подстанция. Кроме того, благоустроена прилегающая территория – оборудованы детские и физкультурно-спортивная площадки, установлены беседки, высажены кустарники и крупномерные деревья.

Всего в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и

ПАО «НК «Роснефть» за последние 5 лет реализовано более 40 проектов по строительству и реконструкции образовательных учреждений. Среди них: строительство полилингвальной школы-интерната на 300 мест в г. Нефтекамске, детских садов в с. Кушнаренково Кушнаренковского района и в с. Старый Курдым Татышлинского района, учебного корпуса в детском оздоровительном лагере «Орленок» Илишевского района, школы в с. Раевский Альшеевского района, капитальный ремонт уфимского лесотехникума – старейшего средне-специального учебного заведения в столице Башкортостана.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области, Пермского края и Республики Татарстан.

