Ректор Политеха Андрей Рудской подвёл итоги и наметил новые планы

Новый учебный год в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого по традиции начался со встречи ректора с коллективом университета. Андрей Рудской наметил планы на предстоящий период и подвёл итоги прошедшего учебного года.

«Хочу от всего сердца поблагодарить вас за тот уровень профессионализма и вовлечённости в развитие Политеха, который вы ежедневно демонстрируете, выполняя свои должностные обязанности, участвуя в дополнительных инициативах, делая наш университет лучше и сильнее. Спасибо за профессионализм и глубокую патриотичность в сердце каждого», — начал выступление Андрей Иванович.

Он отметил, что Политех продолжил участие в программе «Приоритет-2030», защитив итоги 2023 года. Среди основных результатов ректор выделил технологию прототипирования высокотехнологичных деталей, ускоряющую импортозамещение в три раза. Он подчеркнул внедрение в производство девяти продуктов и создание пяти мелкосерийных продуктов.

Говоря о новом подходе Политеха к формированию кадрового резерва университета, ректор сообщил, что вуз укрепил ориентацию на НПР-центричность. СПбПУ стал победителем в номинации «Лучшая кадровая технология оценки персонала» среди организаций СЗФО за оценку удовлетворенности «внутренних клиентов» сервисами Политеха. В вузе организовано обучение сотрудников на базе СберУниверситета, курсы повышения квалификации для руководителей, тестирование компетенций сотрудников совместно с «Россия — страна возможностей», стартовала межвузовская «ПолиШкола».

В рейтингах RAEX и Forbes Политех вошёл в первую десятку, практически во всех предметных рейтингах в области инженерных наук — в первую пятёрку. Кроме этого, университет закрепился на первом месте среди российских вузов по целям устойчивого развития. Проект «МетаКампус» вошёл в число «лучших практик» программы «Приоритет-2030» на федеральном уровне.

Подводя итоги научной деятельности, ректор напомнил об открытии новых лабораторий, в том числе под руководством молодых учёных, о работе с индустриальными партнёрами, о трансфере фундаментальных исследований в прикладные разработки и технологии.

«Развитие фундаментальных исследований позволило нам увеличить объём финансирования со стороны Российского научного фонда. По итогам 2023 года, кассовый приход составил порядка 330 млн рублей, что на 40 млн больше, по сравнению с предыдущим годом. А на текущий момент поступления по РНФ уже составляют 340 млн рублей», — сообщил Андрей Иванович.

В выступлении ректор СПбПУ отметил работу по подготовке и аттестации кадров высшей квалификации. 47 человек защитили кандидатские диссертации, пять человек — докторские. Восемь аспирантов стали победителями конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации. Андрей Иванович рассказал о развитии Экосистемы структурных подразделений федерального уровня, куда входит и Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг», подробно остановился на ярких проектах и подготовке «инженерного спецназа».

Подводя итоги образовательной деятельности, ректор порадовался тому, что в Политехе открыты 205 программ магистратуры. В прошлом учебном году на них, а также на 145 программах бакалавриата и 13 программах специалитета обучалось почти 30 000 студентов. Были запущены 23 новые основные образовательные программы, в том числе восемь корпоративных программ с ведущими российскими компаниями. На этот учебный год разработаны 19 новых основных образовательных программ. В рамках сетевого партнёрства реализуется 47 сетевых программ, в том числе с университетами «новых территорий».

В выступлении Андрей Рудской подчеркнул качество профессиональной подготовки в Политехе с точки зрения работодателей. Форбс Эдьюкейшн составил список 20 российских вузов с лучшей репутацией среди работодателей, согласно которому СПбПУ занял почётное восьмое место.

Андрей Иванович отметил, что наш университет выстраивает комплексную кадровую политику, направленную на развитие потенциала работников вуза. 16 000 человек повысили квалификацию и прошли профессиональную переподготовку. Более 4000 студентов обучались на «цифровых кафедрах», из них около 1000 — учащиеся вузов-участников консорциума «Формула-ИТ».

Весомыми результатами отмечена работа Естественно-научного лицея. Из 73 выпускников четверо награждены золотыми медалями и десять — серебряными. Впервые за всю историю сдачи ЕГЭ лицеисты получили семь стобалльных результатов.

Доклад был посвящён и достижениям студентов Политеха. Наш университет вошёл в топ-3 вузов города по числу дипломантов олимпиады «Я — профессионал», 17 студентов получили призовые места. 26 выпускников окончили СПбПУ с золотыми медалями. В Санкт-Петербурге Политех лидирует по числу победителей в конкурсе «Студент года», в России мы — лучшие по числу победителей на всероссийском конкурсе «Твой ход».

Говоря о международной деятельности, Андрей Рудской обозначил ключевые регионы, в которых развивается сотрудничество, и назвал основные проекты. Он отметил, что Политех стал куратором Кыргызско-Российского славянского университета по модернизации инженерного образования, а с 2025 года будет координировать славянские вузы Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Отдельно Андрей Иванович затронул работу Фонда целевого капитала Политеха. Фонд превысил 100 млн руб., доход от него составил 6 млн руб. Открыты два новых целевых капитала Фонда — ИПМЭиТа и Физмеха.

Ректор напомнил о помощи студентов и сотрудников СПбПУ в рамках акции «Вузы — Фронту», и о развитии экосистемы Лепота, в рамках которой политехники имеют возможность приобщиться к здоровому образу жизни, спорту, культуре. В июне этого года впервые прошёл семейный фестиваль «Лепота-день». Кроме этого, Андрей Иванович озвучил спортивные достижения. Второй год подряд Политех занимает первое место по итогам городских спортивных студенческих соревнований. Говоря о культурной жизни, ректор сообщил, что Белый зал за прошлый сезон провёл рекордное число концертов — 172. Мероприятия Белого зала, в том числе с участием нашего Симфонического оркестра, с большим удовольствием посещают студенты и жители города.

Завершая доклад, ректор отметил, что самым ярким событием года стало 125-летние университета, которое объединило более 7000 человек. Выставки, посвящённые юбилею СПбПУ, были открыты в аэропорту Пулково, на Московском и Ленинградском вокзалах, в Петропавловской крепости, музее Росфото, Планетарии 1. Ещё одна выставка в Пулково посвящалась масштабному проекту «Флора и фауна Политехнического парка». Проект «Вам слово» дал возможность студентам и сотрудникам Политеха пообщаться с выдающими людьми нашего времени. Весь год университет входил в топ медиарейтинга Минобра: с января Политех вышел на второе место, с мая — на первое. На всероссийской премии «За верность науке!» стал лауреатом номинации «Научная пресс-служба года».

«Дорогие коллеги, 125-летие университета продолжается и в этом учебном году. Нас ждёт масса интереснейших событий и незабываемых встреч», — рассказал Андрей Иванович.

С началом нового учебного года коллектив СПбПУ пришли поздравить вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Ирина Ганус.

«Политехнический университет — один из ведущих вузов нашей страны. Искренне желаю вам новых совершений, покорения новых вершин. Огромные слова благодарности преподавателям за ваше желание, терпение и тягу передавать опыт и знания подрастающему поколению. Будьте удачливы и счастливы», — выступил Николай Викторович.

«Вам предстоит поставить первокурсников на новую дорогу, чтоб они открыли следующую главу своей жизни. Как вы им поможете в написании этой книги, такими людьми они и будут. Поделитесь с ними частичкой вашего сердца, вашим опытом и знаниями», — сказала Ирина Юрьевна.

Мероприятие продолжилось церемонией награждения. Ректор вуза вручил знаки отличия «За заслуги» сотрудникам и партнёрам Политеха. Напомним, это высшая форма поощрения за заслуги перед вузом.

Проректор по образовательной деятельности Людмила Владимировна Панкова вручила награды победителям конкурса «Лучшие преподаватели глазами студентов». Он проводится четвёртый год в номинациях: «Лучший из лучших», «Лучший лектор», «Лучший практик», «Лучший в коммуникации со студентами», «Новатор», «Лучший в онлайн», «Хранитель традиций Политеха».

А завершилась церемония выступлением эстрадно-симфонического оркестра Политеха под управлением Дмитрия Мисюры, который является гордостью университета. Несколько лет назад он всколыхнул научное и музыкальное сообщества: физики, программисты, экономисты, строители с флейтами, скрипками, кларнетами в руках исполняют репертуар больших симфонических оркестров. Собравшиеся услышали одно из самых знаменитых произведений Иоганна Штрауса. Это был Марш Радецкого, которым традиционно заканчивается новогодний концерт Венского филармонического оркестра.

