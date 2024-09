Рабочая группа обсудила планы развития Евразийского сетевого университета на 2024-2025 учебный год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На площадке Государственного университета управления состоялось очередное заседание рабочей группы Евразийского сетевого университета (ЕСУ) в смешанном формате. Модератором заседания выступил руководитель Секретариата ЕСУ, проректор ГУУ Дмитрий Брюханов.

В работе приняли участие начальник Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России Алексей Пойда, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, президент Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко Степан Берилл, первый проректор Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС Елена Ланина, проректор по науке Армянского государственного экономического университета Татул Мкртчян, представители Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова: проректор по международному сотрудничеству и связям Тамара Джолдошева и заместитель директора Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Каныбек Ажекбаров, представители Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского: проректор Александр Бедный и заместитель проректора Константин Кемаев, советник ректора по международному сотрудничеству Белгородского государственного технологического университета им. Шухова Татьяна Балабанова, представители Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»: начальник Управления развития многосторонних стратегических проектов Валерия Горбачева и директор Центра сопровождения многосторонних проектов и реализации сетевых программ Дмитрий Калмыков, начальник управления внешних связей Московского энергетического института Сергей Ширинский.

В рамках повестки заседания рабочей группы ЕСУ первым докладчиком выступил руководитель Секретариата ЕСУ. В своем докладе проректор ГУУ доложил о проведении Второго форума Евразийского сетевого университета, запланированного на 22-23 октября 2024 года на площадке Белорусского государственного экономического университета в Минске. Далее обсудили предстоящее заседание Координационного совета ЕСУ, которое состоится 11 сентября 2024 года на площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Заместитель директора Департамента макроэкономической политики ЕЭК выступил с предложением о введении в ЕСУ должностей научного руководителя и Генерального секретаря научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет».

Заместитель проректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Константин Кемаев представил итоги проведения Международной студенческой олимпиады Евразийского сетевого университета в 2024 году, а также планы развития на 2024-2025 учебный год.

Проректор по международному сотрудничеству КЭУ Тамара Джолдошева коротко доложила о проведении Международной научно-практической конференции Евразийского сетевого университета «Образование как драйвер экономического роста в условиях евразийской интеграции», которая состоится на базе Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова 26-27 сентября 2024 года. Главной целью конференции станет обсуждение роли образования в стимулировании экономического роста в рамках евразийской интеграции.

Также были рассмотрены заявки вузов-претендентов на вступление в консорциум ЕСУ. Докладчиками стали: начальник Управления по международным отношениям и академической мобильности Алматинского технологического университета Мадина Алиярова, Алматинский, а также и.о. проректор по учебной работе Волгоградского государственного технического университета Григорий Бойко.

В завершении заседания руководитель Секретариата ЕСУ вынес на обсуждение вопрос проведения совместных мероприятий вузов-участников ЕСУ в рамках направлений деятельности ЕСУ на 2024-2025 учебный год.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI