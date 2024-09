Приглашаем на квиз «Первый в туризме!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления приглашает принять участие в Тематическом квизе «Первый в туризме!», организованном Комитетом по туризму города Москвы для жителей столицы.

Принять участие может любой желающий от 18 до 35 лет включительно. Заявки принимаются на отраслевом портале RUSPASS.Бизнес до 24 сентября. Среди подавших заявки будет отобрано 200 человек, которые в составе 25 команд смогут побороться за победу.

Молодым людям предстоит ответить на 51 вопрос из трех тематических блоков: туризм в Москве, туризм в России и туризм в мире. В результате будет выявлено три команды-победителя, а среди остальных команд проведут розыгрыш памятных призов.

Мероприятие состоится 30 сентября 2024 года в пространстве Bolshevik Loft по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 15, строение 1.

Откроют встречу представители Комитета по туризму города Москвы и Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Кроме того, перед собравшимися выступят создатель блога «Прогулки по Москве» Александр Усольцев, гид-экскурсовод, актер Илья Смекалин и экскурсовод, автор книг о Москве Дарья Булгакова.

Организаторами квиза выступают Комитет по туризму города Москвы и проект «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Мероприятие призвано поддержать интерес молодежи к индустрии гостеприимства, а также проинформировать горожан об устройстве одной из ключевых отраслей экономики столицы.

