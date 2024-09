Первые студенты КРСУ приехали в Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году Политехнический университет по поручению и при поддержке Минобрнауки России и Администрации Президента Российской Федерации запустил целый ряд проектов, направленных на развитие процессов модернизации инженерного образования в Кыргызско-Российском Славянском университета (КРСУ). Уже провели проектно-аналитические сессии и мониторинг деятельности КРСУ, выполнили экспертизу и модернизировали учебные планы по инженерным направлениям подготовки, обеспечили доступ к онлайн-курсам СПбПУ для студентов и преподавателей КРСУ.

В этом году 30 студентов из Кыргызстана приступают к обучению в СПбПУ в формате долгосрочной стажировки в рамках сетевых образовательных программ. Это событие стало частью амбициозного проекта по повышению эффективности деятельности КРСУ по подготовке инженерных кадров для цифровой экономики.

Третьекурсники из КРСУ встречают День знаний уже в составе студенческого сообщества Политеха. В преддверии начала нового учебного года ребят приветствовали сотрудники международных служб и профильных институтов нашего университета.

«Ваш приезд сюда — это один из этапов реализации взаимодействия СПбПУ и КРСУ. Вам предстоит обучаться в Политехе полгода. Надеемся, что вы получите у нас теоретические знания и практические навыки, которые помогут вам в будущем. Мы уверены, что этот опыт станет важным шагом на пути к вашему профессиональному развитию и интеграции в цифровую экономику, — отметил заместитель начальника Управления международного сотрудничества, руководитель проектного офиса „Славянские университеты“ Никита Головин. — Мы стремимся создать благоприятные условия для вашего обучения и интеграции в новую среду. Не стесняйтесь задавать вопросы и обращаться за помощью: мы здесь, чтобы поддержать вас».

В течение нескольких месяцев ребята будут проходить обучение по девяти образовательным программам в пяти институтах: «Промышленное и гражданское строительство уникальных зданий и сооружений», «Техносферная безопасность» и «Дизайн архитектурной среды» — Инженерно-строительный институт; «Электрические станции» — Институт энергетики; Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг” — Физико-механический институт; «Интеллектуальные системы обработки информации и управления» и «Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта» — Институт компьютерных наук и кибербезопасности; «Интегральная электроника и наноэлектроника» и «Системы мобильной связи» — Институт электроники и телекоммуникаций.

Студентов также поприветствовали представители институтов, которые рассказали о специфике направлений и возможностях для учащихся вуза. После общей встречи координаторы от каждого института познакомились с новыми студентами.

В конце мероприятия студенты получили информационные материалы о расписании занятий, правилах внутреннего распорядка и контактные данные кураторов, которые будут помогать им в адаптации к новой образовательной среде.

«Этот опыт — уникальная возможность для вас развиваться и расширять свои горизонты. Вы справитесь со всеми вызовами и получите незабываемые впечатления», — заключил Никита Головин.

Студенты КРСУ поблагодарили за тёплый приём и возможность учиться в одном из ведущих технических университетов России. Даниэл Кутманов, выбрал направление «Программная инженерия».

«Меня впечатлили высокая организация работы в Политехе и внимательное отношение сотрудников вуза. С нетерпением жду начала семестра, чтобы поскорее погрузиться в учебу», — поделился Даниэл.

Для справки:

Реализация программ осуществляется в рамках исполнения государственного задания по теме «Научно-методическое и ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета по подготовке инженерных кадров для цифровой экономики, в том числе с использованием современных дистанционных технологий».

