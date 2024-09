Михаил Мишустин посещает инженерно-технический лицей «Авиатика» в городе Лобне Московской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Инженерно-технический лицей «Авиатика» в городе Лобне Московской области 2 сентября впервые открыл свои двери для школьников. Новое образовательное учреждение позволяет разгрузить школы №3, №7, №10. Также в «Авиатику» в полном составе перешли школьники и педагоги из СОШ №5, в здании которой проводится капитальный ремонт. По окончании ремонта там планируется разместить Лобненский лицей.

Инженерно-технический лицей «Авиатика» – это современная, оборудованная всем необходимым для учёбы, занятий спортом и творчеством школа.

В новом здании размещаются: начальная школа (1–4-е классы) на 800 учащихся, основная школа (5–9-е классы) на 1000 учащихся и старшая школа (10–11-е классы) на 400 учащихся.

На площади более 34 тыс. кв. м, помимо кабинетов, размещены 4 спортивных зала, актовый зал на 600 мест, столовая, библиотечно-информационный центр с читальным залом и ИТ-зоной, медиацентр, оснащённые современным учебным оборудованием лаборатории физики, биологии, химии, столярная мастерская, кулинарная мастерская, мастерская по обработке металла.

На территории обустроена физкультурно-спортивная зона: беговая дорожка, площадки для игры в волейбол и баскетбол, детские игровые площадки, места для отдыха, площадки для проведения общешкольных мероприятий.

Образовательная программа лицея предусматривает 4 профильных направления: авиастроительные и аэрокосмические классы (технологический профиль), курчатовские классы (естественно-научный профиль с инженерным уклоном), медиаклассы (социально-экономический профиль с инженерным уклоном).

На базе профильных классов в лицее реализуется модель инженерного образования. Ребята будут изучать в рамках основных и дополнительных программ конструирование авиационных систем, цифровые и производственные технологии – современные методы проектирования летательных аппаратов и космических моделей, авиамоделирование, 3D-моделирование, программирование и пилотирование беспилотных летательных аппаратов, композиционные материалы, робототехника и др.

Обучение в инженерных классах поможет школьникам развить дополнительные физико-математические и инженерно-технические компетенции, получить опыт проектной деятельности, узнать больше о работе в сфере авиации. Всё это позволит ребятам определиться со специализацией уже на школьном этапе, а также подготовиться к учёбе в ведущих профильных вузах страны.

В лицее «Авиатика» будет создана комплексная система профориентации, которая позволит в формате «школа – вуз – предприятие» обеспечивать развивающуюся авиационную отрасль специалистами.

Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими вузами (МФТИ, Физтех, ВШЭ, НИЦ «Курчатовский институт») и различными компаниями (ПАО «Аэрофлот», АО «Упаковочные системы», ВИК им. Вильямса) непрерывная подготовка инженерных кадров будет начинаться на уровне школьного образования, а при устройстве на работу молодые сотрудники уже будут обладать всеми необходимыми компетенциями.

