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Марат Хуснуллин: В новых регионах к новому учебному году восстановлены ещё 151 школа, вузы и колледжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Ко Дню знаний в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях строительным комплексом страны и регионами-шефами была проведена масштабная работа по восстановлению и ремонту ряда образовательных объектов. Это школы, университеты, институт, а также колледжи, техникум и училище. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Северодонецкая школа №9

2 сентября 2024

Северодонецкая школа №9

2 сентября 2024

Северодонецкая школа №9

2 сентября 2024

Северодонецкая школа №9

«В этом новом учебном году ещё порядка 1,5 тысячи студентов смог принять Мариупольский госуниверситет благодаря трём дополнительно восстановленным корпусам. Их, можно сказать, почти что построили заново: устранили конструктивные повреждения на площади 6 тыс. кв. м, усилили фундаменты и несущие стены, заменили плиты перекрытия, окна, кровлю, все инженерные системы. “Единый заказчик„ позаботился и о зоне для занятий спортом, обустроив новый стадион. Также в ДНР готовы четыре учебных корпуса Азовского морского института – филиала Севастопольского государственного университета. Здесь большую ценность имеет библиотека, которая насчитывает около 40 тыс. учебников, пособий и словарей. Отремонтированы и мастерские с общежитием. Прилегающая территория вуза также комплексно приведена в порядок. В Херсонском техническом университете, где готов главный корпус, начали свой профессиональный путь более 200 студентов», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин отметил, что, кроме того, восстановлены Мариупольский строительный профильный колледж и Мариупольский промышленно-технологический техникум, Волновахское профессионально-техническое училище, а также Северодонецкий колледж промышленно-строительных и бытовых технологий.

«Что касается школ: 151 восстановлена к этому учебному периоду. Всего с 2022 года отремонтировано 727 учреждений. Совместная работа Минстроя, Минпросвещения, Минпромторга с региональными органами власти позволила за это время оборудовать новыми пищеблоками 1367 школ», – добавил зампред Правительства.

Вице-премьер обратил внимание, что школы и детские сады в новых регионах приводят в порядок повсеместно. Например, в ЛНР после сильных повреждений восстановлены школа №16 в городе Золотое, в Северодонецке – школа №9, а в столице республики Луганске – 51-я школа, в которую пришло учиться порядка 500 учеников.

«Жители четырёх наших воссоединённых регионов должны иметь полноценный доступ к получению образования в комфортных и современных условиях. Восстановление, а зачастую и создание с нуля всей необходимой образовательной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений. От того, в каких условиях получаются знания, напрямую зависит результат образовательного процесса», – прокомментировал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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http://government.ru/news/52533/

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