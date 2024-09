Марат Хуснуллин: В новых регионах к новому учебному году восстановлены ещё 151 школа, вузы и колледжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ко Дню знаний в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях строительным комплексом страны и регионами-шефами была проведена масштабная работа по восстановлению и ремонту ряда образовательных объектов. Это школы, университеты, институт, а также колледжи, техникум и училище. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В этом новом учебном году ещё порядка 1,5 тысячи студентов смог принять Мариупольский госуниверситет благодаря трём дополнительно восстановленным корпусам. Их, можно сказать, почти что построили заново: устранили конструктивные повреждения на площади 6 тыс. кв. м, усилили фундаменты и несущие стены, заменили плиты перекрытия, окна, кровлю, все инженерные системы. “Единый заказчик„ позаботился и о зоне для занятий спортом, обустроив новый стадион. Также в ДНР готовы четыре учебных корпуса Азовского морского института – филиала Севастопольского государственного университета. Здесь большую ценность имеет библиотека, которая насчитывает около 40 тыс. учебников, пособий и словарей. Отремонтированы и мастерские с общежитием. Прилегающая территория вуза также комплексно приведена в порядок. В Херсонском техническом университете, где готов главный корпус, начали свой профессиональный путь более 200 студентов», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин отметил, что, кроме того, восстановлены Мариупольский строительный профильный колледж и Мариупольский промышленно-технологический техникум, Волновахское профессионально-техническое училище, а также Северодонецкий колледж промышленно-строительных и бытовых технологий.

«Что касается школ: 151 восстановлена к этому учебному периоду. Всего с 2022 года отремонтировано 727 учреждений. Совместная работа Минстроя, Минпросвещения, Минпромторга с региональными органами власти позволила за это время оборудовать новыми пищеблоками 1367 школ», – добавил зампред Правительства.

Вице-премьер обратил внимание, что школы и детские сады в новых регионах приводят в порядок повсеместно. Например, в ЛНР после сильных повреждений восстановлены школа №16 в городе Золотое, в Северодонецке – школа №9, а в столице республики Луганске – 51-я школа, в которую пришло учиться порядка 500 учеников.

«Жители четырёх наших воссоединённых регионов должны иметь полноценный доступ к получению образования в комфортных и современных условиях. Восстановление, а зачастую и создание с нуля всей необходимой образовательной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений. От того, в каких условиях получаются знания, напрямую зависит результат образовательного процесса», – прокомментировал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

