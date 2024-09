Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На мультиспортивной площадке «Территория будущего. Москва 2030» в Лужниках состоялись тренировочные игры в рамках фиджитал-дисциплины «Двоеборье – тактическая стрельба».

Участники сражались в двух реальностях: цифровой (CS2/Valorant) и физической (лазертаг).

Участие приняли и студенты нашего университета, представляющие ГУУ на межвузовских соревнованиях по игре Valorant, совместно с ребятами из КиберВышки. В рамках теста площадки студенты выступали в одной команде.

По итогам тестового турнира сборная ГУУ и ВШЭ заняла первое место.

Поздравляем игроков с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI