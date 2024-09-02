Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
На мультиспортивной площадке «Территория будущего. Москва 2030» в Лужниках состоялись тренировочные игры в рамках фиджитал-дисциплины «Двоеборье – тактическая стрельба».
Участники сражались в двух реальностях: цифровой (CS2/Valorant) и физической (лазертаг).
Участие приняли и студенты нашего университета, представляющие ГУУ на межвузовских соревнованиях по игре Valorant, совместно с ребятами из КиберВышки. В рамках теста площадки студенты выступали в одной команде.
По итогам тестового турнира сборная ГУУ и ВШЭ заняла первое место.
Поздравляем игроков с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 2.09.2024
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Команда ГУУ по киберспорту выступила на «Территории будущего. Москва 2030»