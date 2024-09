Каких сотрудников выбирают лучшие компании России, обсудили на Московском медиафестивале

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 сентября в рамках Московского медиафестиваля на ВДНХ состоялась дискуссия «Стажировка и работа в лучших компаниях страны». Одним из приглашенных спикеров стала Анна Подпрятова, директор по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ. Участники обсудили возможности, привлекающие молодых специалистов в компании, вызовы, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам разных поколений, и стремительное повышение интереса к креативным индустриям в последнее время. Модератором встречи выступил Роман Бедретдинов, главный редактор Sostav. В разговоре также приняли участие Наталья Белоусова, директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям цифровой экосистемы МТС, Анна Сысина, директор по персоналу BBDO Group, Надежда Козлова, директор по персоналу «Сбермаркетинга», и Татьяна Семина, руководитель направления по найму молодежи в «Авито».

Надежда Козлова рассказала, что основным ожиданием работодателя от молодого специалиста в креативных индустриях является увлеченность своим делом. «Приходить, предлагать идеи, проявлять смелость — это самое важное и ценное, то, чего мы ждем и что готовы поддерживать», — подчеркнула она.

Анна Сысина обратила внимание на проблемы, с которыми сталкиваются работодатели. Молодежь тяжело переносит критику, что затрудняет рабочий процесс. «Они считают, что их всегда будут хвалить и они всегда будут на вершине. А реклама — это про то, чтобы уметь профессионально слушать критику от клиента, руководителя. Им нужно этому научиться. К сожалению, сейчас это большая проблема», — пояснила эксперт. В креативных индустриях многое делается в стол, 9 из 10 идей не доходят до реализации, поэтому критика является важной частью работы, добавила Анна Сысина.

Тему поколений, миллениалов и зумеров, раскрыла Анна Подпрятова. «Мы, миллениалы, не были избалованы возможностями, когда начинали свой путь в медиа и не только, искали любую возможность попасть в компанию на практику, тогда никак не оплачиваемую. Частый случай для медийщиков — начать работать бесплатно в редакции, ожидая, пока заметят. Поэтому у нас выработался иммунитет к критике. Не в том смысле, что нам все равно, а в том, что мы способны во многих ситуациях быть более толерантными», — сказала Анна Подпрятова. Зумеры же, наоборот, поколение, с самого начала имеющее обширные возможности в эпоху провозглашенных личных приоритетов. «Этого дефицита шансов у них нет, поэтому они привыкли выбирать, — пояснила эксперт. — Когда кто-то из поколения Z приходит на собеседование ко мне, я чувствую себя так, будто сама участвую в кастинге». Не менее важным, по мнению директора по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ, является то, что зумеры более чувствительны к целеполаганию во многих жизненных вопросах. «В их работе должен быть смысл. Если они его не чувствуют, то интерес будет потерян довольно быстро», — уверена Анна Подпрятова.

При этом работать с зумерами хотят все больше компаний. Татьяна Семина поделилась, что «Авито» каждый год дает множество шансов молодым. «К нам можно прийти на абсолютно любую стажировку в медиа, — отметила руководитель направления по найму молодежи в “Авито”. — Количество ролей становится все больше и больше, мы даем возможность попробовать практически всем».

Стажировки позволяют быстро набраться опыта и остаться в компании уже в качестве постоянного сотрудника. Так, в МТС в команде у Натальи Белоусовой уже есть студенты, принятые на полную ставку. «Сейчас у нас на постоянной основе работают два человека, дизайнер и маркетолог, которые учатся на 4-м курсе института. То есть они совмещают полноценную работу и учебу», — поделилась она. Участники встречи также рассказали, чего точно не стоит делать на собеседованиях — например, выходить в зум в неформальной обстановке или вводить интервьюера в заблуждение. Кроме этого, если кандидат чувствует себя некомфортно и понимает, что это место работы ему не подходит, то стоит вежливо прервать собеседование, чтобы не тратить собственное время и время работодателя. Как заверяют спикеры, данная практика только приветствуется.

