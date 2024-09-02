Итоги приёмной кампании 2024: ряды студентов и аспирантов СПбГАСУ пополнили 3813 человек

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –
Завершилась приёмная кампания 2024. В этом году ряды студентов и аспирантов СПбГАСУ пополнили 3813 человек. Это на 548 человек больше, чем в прошлом году.
На бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета будут получать образование 1164 первокурсника. По программам магистратуры на бюджетной основе зачислены 596 студентов.
На контрактной основе на первый курс бакалавриата и специалитета зачислено 1747 студентов. На первом курсе магистратуры на контрактной основе будут учиться 238 человек.
Кроме того, в нашем вузе 68 новых аспирантов. Из них 39 человек поступили на бюджетной, 29 – на контрактной основе.
По особой квоте зачислено 39 человек.
По целевой квоте – 43 человека
По отдельной квоте для абитуриентов, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, – 48 человек.
Для подачи документов 70% абитуриентов воспользовались Единым порталом государственных услуг Российской Федерации. В вузе подавали документы 30% абитуриентов.
Для подачи документов 70% абитуриентов воспользовались Единым порталом государственных услуг Российской Федерации. В вузе подавали документы 30% абитуриентов.
Как сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии СПбГАСУ Илья Гладушевский, проходные баллы ЕГЭ по некоторым направлениям подготовки выросли. В 2024 г. рейтинг направлений подготовки сложился следующим образом:
- Архитектура – 368 баллов;
- Дизайн архитектурной среды – 356;
- Градостроительство – 353;
- Реконструкция и реставрация архитектурного наследия – 348;
- Строительство уникальных зданий и сооружений – 275;
- Информационные системы и технологии – 252;
- Ландшафтная архитектура – 245;
- Прикладная информатика – 242;
- Дизайн – 241;
- Прикладная математика и информатика – 239;
- Строительство (ПГС) – 233;
- Строительство (АД) – 226;
- Землеустройство и кадастры – 220;
- Строительство (ТГВ) – 218;
- Строительство (ВВ) – 214;
- Теплоэнергетика и теплотехника – 206;
- Техносферная безопасность – 200;
- Технология транспортных процессов – 195;
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 190;
- Прикладная механика – 190;
- Наземные транспортно-технологические средства – 185.
«В ближайшее время будет опубликована информация о “Гранте первокурсника” – конкурсе, который традиционно проходит в нашем вузе в сентябре. Студенты первого курса продемонстрируют свои успехи в науке, спорте, творчестве, общественной, волонтёрской деятельности, достигнутые во время учёбы в 10–11 классах. В качестве поддержки и поощрения победителям будет назначена стипендия в размере до 15 тысяч рублей», – сказал Илья Гладушевский.
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https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/itogi-priyemnoy-kampanii-2024-ryady-studentov-i-aspirantov-spbgasu-popolnili-3813-chelovek/