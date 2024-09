Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Завершилась приёмная кампания 2024. В этом году ряды студентов и аспирантов СПбГАСУ пополнили 3813 человек. Это на 548 человек больше, чем в прошлом году.

На бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета будут получать образование 1164 первокурсника. По программам магистратуры на бюджетной основе зачислены 596 студентов.

На контрактной основе на первый курс бакалавриата и специалитета зачислено 1747 студентов. На первом курсе магистратуры на контрактной основе будут учиться 238 человек.

Кроме того, в нашем вузе 68 новых аспирантов. Из них 39 человек поступили на бюджетной, 29 – на контрактной основе.

По особой квоте зачислено 39 человек.

По целевой квоте – 43 человека

По отдельной квоте для абитуриентов, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, – 48 человек.

Для подачи документов 70% абитуриентов воспользовались Единым порталом государственных услуг Российской Федерации. В вузе подавали документы 30% абитуриентов.

Для подачи документов 70% абитуриентов воспользовались Единым порталом государственных услуг Российской Федерации. В вузе подавали документы 30% абитуриентов.

Как сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии СПбГАСУ Илья Гладушевский, проходные баллы ЕГЭ по некоторым направлениям подготовки выросли. В 2024 г. рейтинг направлений подготовки сложился следующим образом:

Архитектура – 368 баллов;

Дизайн архитектурной среды – 356;

Градостроительство – 353;

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия – 348;

Строительство уникальных зданий и сооружений – 275;

Информационные системы и технологии – 252;

Ландшафтная архитектура – 245;

Прикладная информатика – 242;

Дизайн – 241;

Прикладная математика и информатика – 239;

Строительство (ПГС) – 233;

Строительство (АД) – 226;

Землеустройство и кадастры – 220;

Строительство (ТГВ) – 218;

Строительство (ВВ) – 214;

Теплоэнергетика и теплотехника – 206;

Техносферная безопасность – 200;

Технология транспортных процессов – 195;

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 190;

Прикладная механика – 190;

Наземные транспортно-технологические средства – 185.

«В ближайшее время будет опубликована информация о “Гранте первокурсника” – конкурсе, который традиционно проходит в нашем вузе в сентябре. Студенты первого курса продемонстрируют свои успехи в науке, спорте, творчестве, общественной, волонтёрской деятельности, достигнутые во время учёбы в 10–11 классах. В качестве поддержки и поощрения победителям будет назначена стипендия в размере до 15 тысяч рублей», – сказал Илья Гладушевский.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/itogi-priyemnoy-kampanii-2024-ryady-studentov-i-aspirantov-spbgasu-popolnili-3813-chelovek/

MIL OSI