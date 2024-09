Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии ряда образовательных организаций г. Мариуполя – детского сада, школы, техникума и университета. Вице-премьер оценил инфраструктуру региона и в ходе торжественных линеек поздравил учащихся, родителей, педагогов и наставников с началом учебного года.

В частности, Заместитель Председателя Правительства принял участие в открытии детского сада (ясли-сада) №83 «Красная шапочка». Практически полностью разрушенное здание было восстановлено, в нём проведён капитальный ремонт, и с начала учебного года оно приняло детей.

Всего при поддержке Правительства только в этом году в ДНР должны отремонтировать 84 детских сада.

«Сегодня по всей республике более 40 тысяч детей пошли в детские сады. Это почти 560 учреждений. Каждый ребёнок является нашим будущим: будущим республики, будущим нашей страны. Новое поколение сможет создавать прекрасные условия для жизни и работы, реализовывать свои возможности и таланты, которых, я уверен, очень много. Хочется им всем пожелать доброй дороги, мирной жизни и всего самого хорошего», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

После капитального ремонта также открылась средняя школа №68. Вице-премьер поздравил учеников на праздничной линейке: «По всей республике сегодня больше 150 тысяч учеников пойдут в школы. Всего их в республике – свыше 600, и количество учреждений продолжает увеличиваться. Только в этом году 135 объектов будут восстановлены и построены нашими строителями. Огромное спасибо им за это! А мы должны эту инфраструктуру ответственно и эффективно использовать».

Ключевую роль в обучении и воспитании подрастающего поколения играют учителя и наставники – в ДНР 15 тысяч педагогов:

«Именно от них зависит, насколько хорошо дети будут учиться, усваивать материал и становиться достойными гражданами нашей Родины в соответствии с национальной целью, поставленной Президентом Владимиром Путиным, по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, а также традиционными российскими духовно-нравственными ценностями».

В ходе посещения школы Дмитрий Чернышенко вручил сертификат на приобретение оборудования для кабинетов медиажурналистики и шахмат.

В открытии Мариупольского промышленно-технологического техникума Заместитель Председателя Правительства принял участие вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил строителей и регион-партнёр – Тульскую область, при поддержке которой проводились восстановительные работы.

«Президент Владимир Путин поручил создавать все условия для развития и реализации талантов наших детей, для достижения нашего технологического суверенитета. Мы видим, что ДНР большое внимание уделяет именно образованию, в том числе профессиональному. В республике работают порядка 80 техникумов и колледжей, где учатся порядка 19 тысяч ребят по профессиям, которые так нужны региону», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«Для Донбасса как промышленного региона наши учреждения среднего профессионального образования, безусловно, важны», – отметил глава ДНР.

Он поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и выразил благодарность руководству и жителям Тульской области за обновлённые здания и территорию техникума.

«Сделано с душой, сделано, как для себя. Отлично оснащены кабинеты, спортзал, благоустроена территория, беседки, спортивная площадка! Это те учебные заведения, которые восстанавливаются по высоким стандартам Российской Федерации. Там, где хочется учиться, хочется получать новые знания», – подчеркнул глава Донецкой Народной Республики.

Также Денис Пушилин выразил благодарность Президенту Владимиру Путину за пристальное внимание к реализации национальных проектов, и в том числе федпроекта «Профессионалитет», который критически важен для региона.

В Приазовском государственном техническом университете Дмитрий Чернышенко осмотрел аудитории Института строительства, архитектуры и ЖКХ, оснащённый лабораторный комплекс, инжиниринговый центр, а также вручил сертификат на совершенствование материально-технической базы.

«То, что вы сюда поступили, говорит о том, что у вас есть все предпосылки, чтобы стать серьёзными системотехниками, программистами, системными администраторами, а может быть, выдающимися менеджерами и созидателями», – обратился вице-премьер к студентам.

В завершение он посоветовал ребятам обратить внимание на программу «Студенческий стартап» и создавать свои проекты на благо региона и страны.

