Дмитрий Чернышенко поздравил с Днём знаний учителей, школьников и их родителей

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил с Днём знаний учителей, школьников и их родителей. Вице-премьер напомнил, что в новом учебном году свои двери откроют более 80 тыс. учебных заведений – в школы, колледжи и университеты пойдут миллионы ребят.

«На всех этапах под руководством опытных педагогов школьники будут получать современное качественное образование. Именно это поможет достичь национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Сегодня все меры по поддержке и развитию образовательной сферы объединяются в новый национальный проект – “Молодёжь и дети„», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Заместитель Председателя Правительства добавил, что Правительство продолжит создавать и обновлять учебную инфраструктуру, способствовать ранней профориентации детей, расширять программу «Профессионалитет».

«С каждым годом в России становится всё больше возможностей для развития и поддержки талантов на всех этапах – от начальной школы до вуза. Высшая школа – особая гордость нашей страны. МГУ, МГИМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Бауманка и многие другие вузы – флагманы не только российского, но и мирового образования. Мы готовим квалифицированный кадровый резерв – в перспективе это более 2 миллионов специалистов для ключевых отраслей экономики», – подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко отметил, что школа и семья не только дают образование, но и прививают традиционные духовно-нравственные ценности, воспитывают доброту и ответственность, учат честности и патриотизму.

В завершение вице-премьер пожелал учащимся, учителям и родителям отличного настроения, благополучия и больших успехов в новом учебном году.

