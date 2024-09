Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику провёл встречу с главой региона Денисом Пушилиным, на которой обсуждались вопросы образования, науки, молодёжной политики и спорта в регионе. Особенное внимание было уделено восстановлению и развитию инфраструктуры ДНР.

Вице-премьер отметил динамичное развитие образования в республике. За последние два года за счёт федеральных средств в регионе отремонтировано более 650 образовательных организаций. В этом году запланирован ремонт еще 236 учреждений.

«Сфера образования – одна из ключевых для достижения поставленной Президентом Владимиром Путиным цели, для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Донецкая Народная Республика является примером такой работы. В республике работают порядка 600 школ, где обучается почти 150 тысяч ребят – в ближайшее время они станут формировать будущее республики. В 14 университетах обучаются около 53 тысяч студентов. В этом году для университетов ДНР установлено порядка 10 тыс. бюджетных мест. Вузы готовят востребованных для региона специалистов: традиционно по таким направлениям, как угольная промышленность, металлургия, машиностроение и сельское хозяйство», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Денис Пушилин подчеркнул вовлечённость руководства России в развитие социальной инфраструктуры и особое внимание к восстановлению учреждений образования.

«Мы видим, что школы, вузы, детские сады, конечно же, учреждения СПО ремонтируются, восстанавливаются по высоким российским стандартам. Это действительно здорово, это действительно вселяет ту необходимую надежду в выстраивание в дальнейшем очень правильной траектории по воспитанию нашей молодёжи. Соответственно, мы понимаем, что Правительство Российской Федерации делает акцент на правильные инвестиции в будущее. Поддерживая сейчас молодёжь, мы делаем сильной нашу страну уже совсем в недалеком будущем. Ещё, скажем, более сильной, что, конечно же, в интересах всех жителей нашей страны», – сказал глава региона.

Также он отметил необходимость выстраивания правильного цикла образования, с чётким взаимодействием между образовательными уровнями: детский сад – школа – учреждения СПО и ВПО.

«Мы сейчас как раз, спасибо Вам за поддержку, работаем на выстраивание правильных кластеров учебных производств, где предприятия уже сразу, будучи заинтересованы в кадрах, конечно же, начинают поддержку, взаимодействие, сотрудничество с нашими учреждениями СПО, с высшими учебными заведениями. А это, в свою очередь, подталкивает к правильному выбору профессии нашей молодёжью. Опять же и родители становятся более уверенными в том, что их ребёнок, придя учиться в то или иное заведение, сразу будет практически обеспечен работой. Достойная заработная плата, что очень немаловажно, соответственно, есть возможность выстраивать планы на долгие десятилетия вперёд. Это здорово, это как раз та уверенность, которой нам не хватало», – акцентировал Денис Пушилин.

В ДНР при поддержке Правительства и Росмолодёжи создаются все условия для вовлечения подрастающего поколения в молодёжные программы и проекты. Например, действуют 17 молодежных и общественных организаций, ведется работа с участниками СВО.

Вице-премьер поблагодарил главу Донецкой Народной Республики за личное участие в ключевых мероприятиях в области молодёжной политики и за совместную работу по созданию в Донецке крупнейшего в России молодёжного центра.

Дмитрий Чернышенко и Денис Пушилин также обсудили развитие спортивной инфраструктуры.

«Одна из национальных целей, которую поставил наш Президент, – укрепление здоровья людей. Для этого необходимо создавать инфраструктуру для регулярных занятий физкультурой и спортом. На восстановление этой сферы новым регионам выделяют средства из федерального бюджета. В ДНР сейчас идёт реконструкция четырёх крупных объектов, создаются открытые физкультурно-оздоровительные комплексы для разных видов спорта, идёт оснащение спортоборудованием и инвентарём. Это не только инфраструктура для граждан, но и возможности для регулярных тренировок профессиональных спортсменов. Их в регионе порядка 44 тыс. в более чем 90 видах спорта», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В ДНР зампред Правительства также посетил один из самых знаменитых храмов Мариуполя – Михаило-Архангельский собор – и Мариупольскую соборную мечеть. В обоих зданиях проведены восстановительные работы от повреждений, полученных в 2022 году.

Вице-премьер также посетил среднюю школу «Невская» и Центр детского творчества «Кванториум» – площадку проведения фестиваля «Мы с техникой на „ты“».

В «Кванториуме» обучающиеся представили проекты и достижения, а также объяснили, почему их изобретения могут быть полезны для региона и страны. Ребята представили разработки по направлениям «3D-моделирование», «Мариквантум», «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Медиаквантум», «Хайтек», «It».

Кроме того, Заместитель Председателя Правительства ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ спортивного комплекса «Портовик» и ледовой арены в Мариуполе.

Оба объекта пострадали в ходе ведения боевых действий. В спортивном комплексе «Портовик» на сегодняшний день уже проведены работы по восстановлению основных конструктивов спортивного корпуса, замене искусственного газона футбольного поля, восстановлены зрительские трибуны, беговые дорожки, ведутся внутренние отделочные работы. Ориентировочно в «Портовике» смогут заниматься порядка 1,8 тысяч человек.

На сегодняшний день проводятся работы по демонтажу пострадавших конструкций и технологического оборудования, подготовка к монтажу сэндвич-панелей, инженерных сетей и оборудования. В перспективе на объекте будут заниматься до 600 человек.

В завершение осмотра Дмитрий Чернышенко вручил сертификаты на экипировку для детей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52537/

MIL OSI