Дмитрий Патрушев поздравил с Днём знаний учителей, школьников, студентов и их родителей

Source: MIL-OSI Russian Language News
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Дорогие школьники и студенты, учителя и преподаватели и, конечно, родители! Поздравляю вас с Днём знаний!
Это наш общий праздник. Потому что для каждого из нас в этот день начинается новый и очень важный этап в жизни – поход за новыми знаниями. Умения и навыки, полученные в течение учебного года в школе, станут фундаментом для выбора будущей специальности. Сегодня на уровне общеобразовательных заведений открываются специализированные классы и предоставляют множество возможностей для самореализации.
Студенты-первокурсники начинают непростой, но очень увлекательный путь становления в качестве профессионалов. Для каждого из вас сегодня открывается новый мир – познания, научных открытий и свершений.
Перед теми, кто выбрал сельскохозяйственный профиль или специальности, связанные с экологией и защитой природы, стоят сразу несколько важнейших задач. От вас зависит научное и технологическое развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности России. Вам предстоит работать над достижением экологического благополучия и строить экономику замкнутого цикла – ради сохранения окружающей среды, ради будущих поколений.
Дорогие наставники, невозможно переоценить ваш вклад в формирование личности. Вы передаёте своим ученикам и студентам знания и мудрость. Низкий вам поклон за доброту и терпение!
Желаю школьникам, студентам и преподавателям крепкого здоровья, счастья и успехов в овладении знаниями!
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http://government.ru/news/52529/