В Новосибирском университете прошел Конгресс ассоциации «Союз НГУ»

В минувшие выходные в Новосибирском государственном университете прошел X-й Конгресс выпускников, организованный Ассоциацией выпускников «СОЮЗ НГУ». За эти годы менялась его программа, которая включала самые разные форматы — от дискуссий по различным вопросам, связанным с жизнью вуза, развитием науки и образования в стране, до разного рода развлекательных мероприятий. Но, как подчеркнул президент ассоциации «Союз НГУ» Иван Благодырь, неизменным оказывалось одно — активность самих выпускников, которая преодолевала любые препятствия для встреч, включая ограничения периода пандемии.

— Тогда мы просто сосредоточились на онлайн-формате проведения встреч, но само общение между выпускниками не прерывалось, мы по-прежнему интересуемся и тем, как дела у любимого университета, и тем, как складывается жизнь у его выпускников, — добавил он.

В этот раз программа Конгресса началась с круглого стола «Новая целевая модель НГУ», на котором обсуждали возможные пути дальнейшего развития Новосибирского государственного университета в новых условиях, когда помимо подготовки исследователей вуз развивает и технологический трек в своей образовательной деятельности, а также более плотно взаимодействует с индустриальными партнерами, активнее участвуя в решении экономических задач, стоящих перед государством.

После круглого стола состоялся форум «Наука и технологии», который состоял из кратких презентаций проектов из самых разных областей, в которых задействованы выпускники НГУ. В их числе — Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ, о работе которого рассказал его руководитель, выпускник Механико-математического факультета 1982 года Александр Люлько.

Этот проект — отличная иллюстрация, как развивается технологическое направление в стенах университета, поскольку работа Центра ИИ направлена на создание новых высокотехнологичных продуктов и решений в интересах индустриальных партнеров НГУ, а также — на подготовку кадров для работы с этими технологиями.

Другой проект, о котором рассказал выпускник Физического факультета 1986 года Константин Золотарев, — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — относится к области фундаментальной науки. И количество выпускников НГУ, задействованных в его создании, а после — в проведении исследований на его базе, — лучшая иллюстрация вклада НГУ в подготовку кадров для научной системы страны.

Есть место и влиянию НГУ на научные исследования, проводимые в других вузах. Так, разработкой первой в России «Карты городских конфликтов», которая ведется в Новосибирском государственном техническом университете, руководит выпускница Гуманитарного факультета НГУ 1993 года, профессор Ирина Скалабан.

По ее словам, на сегодня в рамках проекта проанализировано почти 600 различных городских конфликтов в Новосибирске, результаты этой работы вызвали большой интерес со стороны власти.

Хорошим примером успеха выпускников университета в бизнесе является крупная фармакологическая компания «Катрен», которую основали два выпускника НГУ, а еще одна, выпускница Гуманитарного факультета 1991 года Иветта Аверина, сейчас руководит Корпоративным благотворительным фондом «Катрен», который оказывает разнообразную помощь детям-сиротам. На форуме она рассказала о ряде проектов Фонда, в том числе в области онлайн-образования для детей, которые по разным причинам не могут справиться со стандартной школьной программой.

Завершились мероприятия Конгресса экскурсией по новому кампусу университета и концертной программой «Под витражами».

