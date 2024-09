Source: MIL-OSI Russian Language News

2 сентября 2024 года в Актовом зале Государственного университета управления прошло торжественное празднование Дня знаний и начала нового учебного года.

Самым живописным в истории его назвали потому что мероприятие прошло под лозунгом «Искусство управлять», а в качестве помощницы ведущего выступала оживлённая нейросетью муза Леонардо Да Винчи – Джоконда. Она рассказала о программе праздника и для настроения показала забавные видеоролики. Их автор, монокоманда КВН «Синглплеер», уже завтра поборется за выход в финал Премьер-лиги КВН. Для желающих поболеть за нашу команду билеты бесплатные, но не бесконечные.

После дефиле с флагами институтов ГУУ на сцену поднялись их руководители, представители ректората и почётные гости.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова поздравила студентов в видеоформате, сказав о том, что это безусловно особый день для ребят, впервые вошедших в двери ГУУ – старт нового этапа жизни – студенчества. «Это период, когда вы закладываете фундамент будущей жизни, заводите новых друзей и начинаете путь к работе мечты. Конечно, впереди будут и трудности, но вы научитесь их преодолевать. Пусть это будет самый прекрасный этап в вашей жизни», – пожелала заместитель министра. Ольга Викторовна также назвала ГУУ вузом служения, который готовит больших профессионалов и воспитывает в них гармоничные личности.

Находящийся в командировке ректор ГУУ Владимир Строев так же обратился к собравшимся в видеоформате. «Приветствую вас с полей Восточного экономического форма. Я точно знаю, что зал сейчас полон, ведь наш университет – это одна большая семья. Поздравляю первокурсников с началом учебного года в новом статусе студентов. Желаю успехов в учёбе, и добро пожаловать в семью», – поприветствовал новое поколение ректор.

Проректор Дмитрий Брюханов поприветствовал первокурсников Первого управленческого вуза страны и сообщил им, что они представляют собой особенный набор, ведь университету в этом году исполнилось 105 лет. «За все эти годы университет сменил множество названий, но стержневой элемент всегда оставался прежним – мы создавали и создаём управленческую элиту Советского Союза и Российской Федерации», – рассказал Дмитрий Юрьевич. Также проректор упомянул о возможностях кампуса и внеучебной деятельности.

Ответственный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов был представлен по должности, но сразу же сказал, что в первую очередь хотел бы считаться именно выпускником ГУУ. Он отметил, что часто навещает альма-матер, но вот на сцене Актового зала не был уже 20 лет, с тех пор как играл здесь в КВН в составе команды «Незолотая молодёжь» вместе с Гариком Харламовым. «Вам достаётся прекрасный университет и прекрасные педагоги. Я вижу в зале своих преподавателей и вижу своих учеников, они всё ещё вместе, как настоящая семья. Будьте достойны своих родителей, учителей и выпускников ГУУ», – напутствовал первокурсников Сергей Валерьевич.

Вице-президент Группы компаний «Новард» Вадим Кириллов больше 30 лет назад окончил ГУУ и вместе с друзьями создал здесь свой бизнес. Тем, кто захочет пойти по его стопам, бизнесмен посоветовал с одной стороны быть осторожными, а с другой – доверчивыми перед партнёрами.

Заместитель Председателя Правления по общим вопросам – руководитель аппарата Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров напомнил, что его организация объединяет молодёжь всей страны от Калининграда до Владивостока, так же как и в ГУУ учатся студенты со всей России, которым он искренне пожелал стать в итоге выпускниками.

Заместитель руководителя Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Максим Бобров поздравил собравшихся со стартом нового этапа жизни, на котором будут яркие эмоции и определённые трудности. Он сообщил, что в научных и образовательных треках проекта «Твой Ход» участвует уже около 2 миллионов студентов, и пригласил первокурсников ГУУ присоединяться к ним, чтобы вместе укреплять Россию.

Максим Валерьевич также вручил памятные знаки абитуриентам-стобалльникам, которые сегодня стали студентами.

Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов записал видеопоздравление, в котором признался, что с теплом вспоминает свои студенческие годы в ГУУ, призвал первокурсников наслаждаться студенчеством и пригласил сотрудничать с президентской платформой «Россия — страна возможностей».

После студентам представили директоров всех институтов, пригласили участвовать в конкурсе именных стипендий от Ассоциации выпускников ГУУ и приняли у них клятву первокурсника. А Дмитрий Брюханов вручил символический пропуск на территорию университета.

В конце мероприятия к первокурсникам обратилась председатель Студенческого совета Валерия Бурлакова, которая пообещала им всестороннюю поддержку от Студсовета и пожелала наслаждаться новой жизнью все четыре года.

Надеемся, что так и будет. Желаем новым членам семьи ГУУ быстрой адаптации, успешной учёбы и насыщенной внеучебной деятельности. Все предстоящие годы будьте так же радостны, дружны и едины, как сегодня в зале.

