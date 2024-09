Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. Вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым он принял участие в мероприятиях, посвящённых запуску на линию петербургского метро юбилейного, 25-го поезда «Балтиец», и познакомился c работой производственных площадок «ПК Транспортные системы» – российского разработчика и производителя современного инновационного городского электротранспорта и Октябрьского электровагоноремонтного завода, специализирующегося на производстве железнодорожной техники. Виталий Савельев также провёл заседание координационного совета по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла.

Вице-премьер отметил значимость транспортного сектора для Санкт-Петербурга и высокие темпы его развития. «Вопросы развития транспортного комплекса имеют для Санкт-Петербурга принципиальное значение и входят в число приоритетных направлений работы региональной администрации. Это напрямую касается роста уровня мобильности пассажиров и грузов и повышения качества жизни граждан. Результаты работы впечатляют – значительно обновляется инфраструктура, подвижной состав наземного и подземного общественного транспорта. В транспортном комплексе широко внедряются новые технологии, это способствует укреплению имиджа Санкт-Петербурга как города с современной и развитой транспортной инфраструктурой», – отметил Виталий Савельев.

На заседании координационного совета по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла обсуждались вопросы строительства объектов транспортной инфраструктуры, новых магистралей, развития метро и обновления подвижного состава. Участники также обсудили вопросы строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург и актуальные задачи в области цифровизации отрасли.

После заседания совета губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил Виталия Савельева за участие в реализации крупных городских проектов и вручил ему знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

«Все проекты, которые обсуждались на заседании координационного совета по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла, направлены на удовлетворение актуального запроса жителей города, они будут способствовать созданию дополнительных импульсов социоэкономического развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – подчеркнул Виталий Савельев.

