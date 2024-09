Ассоциация выпускников ГУУ ждёт заявок на именные стипендии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления поздравляет всех с началом учебного года объявляет о начале приема заявок на Конкурс по предоставлению именной стипендии от Ассоциации выпускников ГУУ.

В конкурсе участвуют проекты по следующим номинациям:

— За активную общественную деятельность;

— За предпринимательскую деятельность;

— За медиапроекты в спортивной индустрии.

Заявки и презентации проектов подаются в Конкурсную комиссию со 2 по 30 сентября 2024 года по электронной почте umpivr_project@guu.ru.

Посмотреть регламент, дорожную карту и другую информацию об условиях участия в Конкурсе, а также задать интересующие вас вопросы можно в официальном телеграмм-канале Конкурса: https://t.me/guu_project.

