Ассоциация выпускников ГУУ ждёт заявок на именные стипендии

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Государственный университет управления поздравляет всех с началом учебного года объявляет о начале приема заявок на Конкурс по предоставлению именной стипендии от Ассоциации выпускников ГУУ.
В конкурсе участвуют проекты по следующим номинациям:
— За активную общественную деятельность;
— За предпринимательскую деятельность;
— За медиапроекты в спортивной индустрии.
Заявки и презентации проектов подаются в Конкурсную комиссию со 2 по 30 сентября 2024 года по электронной почте umpivr_project@guu.ru.
Посмотреть регламент, дорожную карту и другую информацию об условиях участия в Конкурсе, а также задать интересующие вас вопросы можно в официальном телеграмм-канале Конкурса: https://t.me/guu_project.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 2.09.2024
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