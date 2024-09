Александр Новак принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня знаний в Московском энергетическом институте

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак поздравил студентов и преподавателей Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет „МЭИ“» с Днём знаний и началом учебного года. Он подчеркнул, что МЭИ входит в рейтинг лучших вузов России, и поблагодарил научно-преподавательский состав за блестящую работу в области подготовки специалистов для энергетического комплекса страны.

«Сегодня со стороны Правительства уделяется особое внимание кадровой политике, подготовке молодых специалистов с сильной вузовской базой. И в МЭИ созданы все условия, чтобы энергетика из года в год прирастала новыми высококлассными специалистами, которые сегодня работают во всех сферах энергетического комплекса и в смежных отраслях», – отметил Александр Новак.

Вице-премьер также принял участие в церемонии открытия научно-исследовательского комплекса «Цифровая распределённая энергосистема», на базе которого будет проходить разработка цифровых систем управления в электроэнергетике с применением искусственного интеллекта. Проект создан в рамках программы «Приоритет-2030», цель которой – повысить научно-образовательный потенциал университетов и интегрировать университетскую науку с научными организациями и реальным сектором экономики, что позволит применять разработки вузов в практической плоскости.

«Здесь студенты смогут заниматься созданием единой цифровой экосистемы цифровых сервисов для контроля и управления энергосистемами на всех стадиях жизненного цикла. Разработка направлена на повышение надёжности и эффективности энергоснабжения. А эта задача является одной из ключевых при развитии электроэнергетического комплекса нашей страны», – сказал Заместитель Председателя Правительства.

Вице-премьер ознакомился с ходом учебного процесса и разработками университета МЭИ, посетил центр национальной технологической инициативы «Технологии транспортировки электроэнергии и распределённых интеллектуальных энергосистем», первую отраслевую лабораторию криптографической защиты информации автоматизированных и автоматических систем управления объектов электроэнергетики, а также учебные аудитории кафедры электроэнергетических систем.

