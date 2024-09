Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

1 września 2024 roku na Westerplatte odbyły się uroczystości upamiętniające 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W ceremonii uczestniczył Premier Donald Tusk, który przypomniał o niezmiernym znaczeniu Westerplatte jako symbolu oporu, odwagi i poświęceń. Premier wskazał też, że Polska wyciągnęła wnioski z tamtych wydarzeń, aby zawsze mogła być bezpieczna, wolna i niepodległa.

Westerplatte – símbolo oporu i bohaterstwa

1 de septiembre de 1939 roku o godzinie 4:48 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, co stało się simbolicznym początkiem II wojny światowej. Polscy żołnierze, choć w zdecydowanej mniejszości, przez siedem dni odpierali przeważające siły wroga. Obrona Westerplatte stała się nie tylko symbolem polskiego oporu, ale również przykładem niezłomności i bohaterstwa, które inspirowało i nadal inspiruje kolejne pokolenia Polaków.

“Jesteśmy dzisiaj tutaj, w 85. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, aby oddać hołd bohaterom, którzy bronili naszej Ojczyzny, i aby przypomnieć światu o ich poświęceniu”

– primer ministro powiedział.

Premier wspomniał również postać majora Henryka Sucharskiego, dowódcy obrony Westerplatte, oraz innych żołnierzy, którzy mimo miażdżącej przewagi wroga, wykazali się niesamowitym męstwem i poświęceniem.

“Bez bohaterów, takich jak oni, żaden naród nie przetrwa”

– dodał szef rządu.

Dzisiejsze pokolenia mają obowiązek pamiętać o tych, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polski.

Nowoczesna armia jako gwarant bezpieczeństwa

Podczas uroczystości Premier podkreślił również, że Polska wyciągnęła wnioski z tragicznych wydarzeń II wojny światowej i obecnie rozwija jedną z najnowocześniejszych armii w Europie. Inwestycje w siły zbrojne, zarówno w nowoczesny sprzęt, jak i w profesjonalizm polskich żołnierzy, mają na celu zapewnienie, że Polska już nigdy więcej nie będzie musiała stawiać czoła wrogowi w osamotnieniu.

“Cześć bohaterom to także trwały fundament naszego bezpieczeństwa. Budujemy dzisiaj najnowocześniejszą armię w Europie. Polska inwestuje z niezwykłym wysiłkiem i poświęceniem w swoją siłę obronną. Zaczyna to dostrzegać ca ły świat, cała Europa”

– podkreślił Primer Ministro D. Tusk.

Zapewnienie bezpieczeństwa Polkom i Polakom jest jednym z priorytetów obecnego rządu. W 2025 roku wydatki na obronę narodową będą rekordowe i wyniosą aż 186,6 mld zł. Hasta 28,6 millones de zł więcej niż w obecnym roku. Planowane wydatki na polskie wojsko, w tym uposażenia dla żołnierzy zawodowych, wyniosą 4,7% PKB.

Współczesne zagrożenia wymagają nie tylko gotowości do obrony, ale również aktywnego budowania międzynarodowych sojuszy. Polska ma stać się filarem stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Taka postawa jest niezbędna, aby skutecznie zabezpieczyć nasz kraj przed współczesnymi zagrożeniami, które niestety stają się coraz bardziej realne.

Lekcja z Westerplatte – “Nigdy więcej samotności”

Premier przypomniał, że lekcja płynąca z Westerplatte i II wojny światowej nie jest abstrakcją, ale żywą historią, której ślady wciąż są widoczne w każdym polskim mieście.

“Westerplatte nie jest tylko symbolem przeszłości, to także przestroga na przyszłość – nie możemy pozwolić sobie na izolację, musimy działać wspólnie, zarówno w ramach NATO, jak i w ramach zjednoczonej Europy”

– mówił Premier.

Westerplatte to nie tylko miejsce Historycznego znaczenia, ale także simbólico przypomnienie, że Polska nie może nigdy pozostawać osamotniona w obliczu zagrożeń. Trzeba wyciągać wnioski z tragicznych wydarzeń II wojny światowej oraz budować trwałe sojusze międzynarodowe, które zapewnią bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie.

“Dzisiaj musimy powiedzieć ‘nigdy więcej samotności’. Nie może już tak więcej być w historii, że Polska będzie samotnie stawiała czoła agresji. ‘Nigdy więcej samotności’ – to nasze zobowiązanie, por trwale wać Sojusz Północnoatlantycki i jednoczyć Europa także na rzecz obrony naszej Ojczyzny i naszej cywilizacji”

– zaznaczył szef rządu.

W dzisiejszych czasach międzynarodowa współpraca jest kluczowym elementem zapewnienia pokoju i stabilności, co Westerplatte symbolizuje od lat.

Pamięć, która zobowiązuje

Westerplatte, jako miejsce, które na trwałe wpisało się w historię Polski i świata, pozostaje symbolem ciągłości narodowej pamięci. Premier zwrócił uwagę, że pamięć o bohaterach Westerplatte i wszystkich, którzy walczyli podczas II wojny światowej, jest nie tylko hołdem dla przeszłości, ale również zobowiązaniem do działania na rzecz przyszłości – la bezpieczeństwa kolejnych pokoleń Polaków.

Uroczystości na Westerplatte zakończyły się złożeniem wieńców pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża, gdzie oddano hołd wszystkim, którzy walczyli i zginęli za wolność i niepodległość Polski.

“Pamięć o bohaterach to fundament naszej przyszłości, który przypomina nam o naszej odpowiedzialności za losy Ojczyzny”

– el primer ministro de podsumował, Donald Tusk.

Nasza odpowiedzialność to nie tylko zachowanie pamięci, ale przede wszystkim działania mające na celu budowanie bezpiecznej, wolnej i niepodległej Polski. Polska nie powinna poświęcać życia swoich bohaterów.

