Переносим праздничную программу ко Дню знаний в Актовый зал ГУУ

Уважаемые студенты и сотрудники Государственного университета управления, сообщаем о переносе основной торжественной программы на сцену Актового зала ГУУ. Фотозоны будут перенесены в фойе. Там же пройдут прочие запланированные активности.

Проход первокурсников ИГУиП и ИИС будет осуществляться через КПП №5 (административный корпус)

Проход первокурсников ИУПСиБК и ИОМ будет осуществляться через КПП №4 (корпус поточных аудиторий).

Проход первокурсников ИЭФ и ИМ будет осуществляться через КПП №3 (лабораторный корпус).

Схема прохода для первокурсников ИЗО остается без изменений.

Проход на территорию осуществляется только с кураторами.

