Коллективу ФГУП «ИТАР-ТАСС»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Информационному агентству «ИТАР-ТАСС» 1 сентября исполняется 120 лет.

Уважаемые друзья!

Искренне рад поздравить вас со знаменательным юбилеем.

120 лет назад по инициативе министерств финансов, внутренних и иностранных дел Российской империи и при поддержке Николая II было учреждено первое государственное информационное агентство.

На лентах легендарного ТАСС запечатлена история нашей страны – события Октябрьской революции, сводки с фронтов Великой Отечественной, первые пятилетки, полёт Юрия Гагарина в космос.

Сегодня старейшее информагентство объединяет центры и корпункты в российских регионах, а также на Международной космической станции, представительства в 54 странах мира.

Ежедневно, в реальном времени на всех официальных языках ООН выходят ваши новостные ленты. Тысячи сообщений, сотни фото- и видеоматериалов из разных точек планеты дают объективную картину происходящего в России и за рубежом.

Важно, что агентство динамично развивается, реализует масштабные проекты, ведёт активную деятельность по созданию платформы дистрибуции информационно-аналитического и визуального контента, является лидером по внедрению передовых рекламных технологий.

Достижения ТАСС – это огромная работа журналистов, фотокорреспондентов, редакторов, чья оперативность, достоверность, точность и, конечно, любовь к своему делу позволяют ему быть в числе лидеров, самым цитируемым отечественным средством массовой информации. Постоянное увеличение вашей аудитории – яркий тому пример.

Желаю вам новых успехов, интересных проектов, здоровья и благополучия.

М.Мишустин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52516/

MIL OSI