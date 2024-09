Коллективу Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А.Герасимова

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 сентября исполняется 105 лет со дня образования ВГИКа.

Уважаемые друзья!

Всероссийскому государственному университету кинематографии имени С.А.Герасимова исполняется 105 лет. Искренне поздравляю преподавателей, студентов и выпускников с этим знаменательным событием.

Открытие в 1919 году в Москве государственной киношколы для подготовки мастеров экрана стало новым этапом в развитии отечественной киноиндустрии. Именно здесь был снят первый полнометражный фильм «Серп и молот», включена в процесс обучения разработанная Эйзенштейном программа по кинорежиссуре, создана обширная фильмотека.

Более века в стенах ВГИКа живёт и развивается искусство кино, рождаются яркие звёзды режиссёров, актёров, операторов, сценаристов, мультипликаторов, кинодраматургов, продюсеров. Благодаря легендарному вузу мир увидел шедевры Андрея Тарковского и Киры Муратовой, Эльдара Рязанова, Марлена Хуциева, Леонида Гайдая, Григория Чухрая, Вадима Юсова, Павла Лебешева, Нонны Мордюковой и Людмилы Гурченко.

Сегодня Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова является ведущим творческим вузом страны, уникальной лабораторией, открытой для новых идей. Известные деятели культуры, профессора передают студентам свой опыт, помогают раскрыть талант, индивидуальность. А также дают возможность применять свои знания на практике, создавать дебютные картины.

Желаю преподавателям и студентам ВГИКа новых успехов, интересных проектов и премьер.

М.Мишустин

