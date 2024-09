Дмитрий Чернышенко поздравил ТАСС с 120-летием

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

1 сентября 2024 года исполняется 120 лет первому государственному информационному агентству ТАСС. Организация ведёт свою историю с Санкт-Петербургского телеграфного агентства, первым рабочим днём которого стало 1 сентября 1904 года.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил коллектив агентства и отметил, что сегодня ТАСС – одно из самых авторитетных и цитируемых новостных агентств России и мира.

«Вы всегда были и остаётесь надёжным источником достоверной оперативной информации, которой безусловно доверяет аудитория. Каждое сообщение – это новость со знаком качества. А миллионы фото- и видеоматериалов агентства стали документальной летописью нашей страны. Всё это заслуга вашей большой команды – преданных профессионалов своего дела: корреспондентов, обозревателей, аналитиков и редакторов. Готовить молодых специалистов помогает Академия новостей ТАСС – одна из сильнейших школ отечественной журналистики», – отметил вице-премьер.

Под брендом ТАСС активно развиваются современные медиаресурсы и цифровые проекты, а само агентство готовится к переходу на уникальную цифровую платформу с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Желаю всем тассовцам крепкого здоровья, творческих успехов, новых интересных начинаний и неуклонного роста числа подписчиков», – обратился к коллективу Дмитрий Чернышенко.

http://government.ru/news/52526/

MIL OSI