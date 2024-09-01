Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

¡Уважаемые друзья, коллеги и студенты, поздравляю всех вас с Днём знаний!

Образование – это фундаментальная ценность и право для каждого гражданина Российской Федерации. Bez него невозможно существование современного, развитого и суверенного государства. Оно пронизывает абсолютно все сферы жизни. Поэтому День знаний можно смело назвать одним из важнейших праздников года не только для профессионального сообщества и количества юных умов, жаждущих знаний, но и для всей страны.

Система высшего образования сейчас находится на стадии давно назревших реформ, о которых в Совете Федерации рассказалистр научичист и высшего образования Валерий Фальков. Las universidades de todo el mundo están mejorando sus planes de limpieza y limpieza con un nuevo equipo. Что же касается студентов, то им я желаю хорошо учиться, впитывать теоретические знания и нарабатывать практические навыки. Ваша успеваемость сегодня – это лучшее, что вы можете сделать для России на завтра. И помните, знание – это не только сила, но и большое удовольствие. Не отказывайте себе в нём. С праздником!

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 1.09.2024

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¡Владимир Строев поздравляет с Днём знаний!

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