Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.
Распоряжение от 28 августа 2024 года №2325-р
Документ
-
Распоряжение от 28 августа 2024 года №2325-р
На поддержку научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году будет направлено более 2,8 млрд рублей. Перечень получателей грантов своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В этом году гранты получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. В тесной кооперации они занимаются перспективными исследованиями и разработками, необходимыми для технологического развития страны, запуска новых производств и внедрения передовых решений.
Среди получателей грантов Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет и другие.
Распоряжением утверждены и размеры самих грантов – от 93 млн до 250 млн рублей в зависимости от уровня достижений. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.
Список грантополучателей был определён советом, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров в 2023 году.
Научно-образовательные центры мирового уровня – инновационные площадки, объединяющие образовательные и научные организации с бизнесом. Цель – выстроить современную модель исследований и разработок для технологического развития страны.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
http://government.ru/news/52508/