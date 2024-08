Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 28 августа 2024 года №2325-р

Документ Распоряжение от 28 августа 2024 года №2325-р

На поддержку научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году будет направлено более 2,8 млрд рублей. Перечень получателей грантов своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В этом году гранты получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. В тесной кооперации они занимаются перспективными исследованиями и разработками, необходимыми для технологического развития страны, запуска новых производств и внедрения передовых решений.

Среди получателей грантов Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет и другие.

Распоряжением утверждены и размеры самих грантов – от 93 млн до 250 млн рублей в зависимости от уровня достижений. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.

Список грантополучателей был определён советом, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров в 2023 году.

Научно-образовательные центры мирового уровня – инновационные площадки, объединяющие образовательные и научные организации с бизнесом. Цель – выстроить современную модель исследований и разработок для технологического развития страны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52508/

MIL OSI