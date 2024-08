Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Обустройству федеральной трассы М-12 «Восток» уделяется большое внимание. Создаются многофункциональные зоны (МФЗ) с АЗС и парковками, необходимым сервисом для автомобилистов и пассажиров. На 778-м км М-12 «Восток» по направлению в Казань открылась новая МФЗ, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Продолжаем развивать придорожную инфраструктуру и создавать комфортные места отдыха для автомобилистов на скоростных магистралях. Дорогу М-12 “Восток„ на всём протяжении от Москвы до Казани открыли меньше года назад, а на ней уже функционируют 20 многофункциональных зон дорожного сервиса. Новая МФЗ открылась на 778-м км по направлению в Казань. На территории комплекса расположены АЗС и сервисное здание с террасой для обслуживания водителей и пассажиров с супермаркетом и кафе, где можно купить горячее питание и товары первой необходимости. Для удобства автомобилистов предусмотрены дополнительные парковочные места для грузовых и легковых авто. Всего же на участке между Москвой и Казанью планируется разместить 32 многофункциональные зоны дорожного сервиса», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что в основе подхода к развитию скоростных магистралей лежит клиентоцентричность.

«Современные скоростные дороги – это не только ровный асфальт с разметкой, освещением и барьерным ограждением. Это полноценная инфраструктурная услуга, которая включает круглосуточную помощь на дороге, качественную, высокоскоростную связь и возможность с комфортом отдохнуть в пути в самых современных зонах дорожного сервиса. До конца 2024 года планируем запуск ещё четырёх таких комплексов на М-12, включая зеркальную МФЗ также на 778-м км трассы, но уже по направлению в Москву. Ещё две многофункциональные зоны сервиса откроются по обе стороны от дороги на 483-м км М-12 в Нижегородской области и одна на 616-м км в направлении Москвы в Чувашской Республике», – сказал Вячеслав Петушенко.

При создании МФЗ государственной компании «Автодор» учитывается разделение потоков движения по территории МФЗ по видам транспортных средств (легковые и грузовые), создание крупного комфортного пешеходного ядра, автобусной инфраструктуры, безопасность водителей и пешеходов на территории МФЗ за счёт зонирования и разделения потоков.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52523/

MIL OSI