Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –
Уважаемые первокурсники! Запись в библиотеку студентов очной формы обучения (бакалавриат и специалитет) состоится на абонементе учебной литературы (ауд. 101-С) согласно графику.
При себе необходимо иметь:
- одно фото (3×4);
- документ, удостоверяющий личность.
Часы работы библиотеки: с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу до 17:00. Суббота и воскресенье – выходные дни.
По всем вопросам просьба обращаться по тел. +7 (812) 575-08-33 или эл. почте ubibl@spbgasu.ru
Инструкция по авторизации в личном кабинете читателя (электронном читательском формуляре)
Для записи в библиотеку и получения учебной литературы необходимо ознакомиться с Правилами пользования научно-технической библиотекой СПбГАСУ.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/zapis-pervokursnikov-v-biblioteku/