Запись первокурсников в библиотеку

Уважаемые первокурсники! Запись в библиотеку студентов очной формы обучения (бакалавриат и специалитет) состоится на абонементе учебной литературы (ауд. 101-С) согласно графику.

При себе необходимо иметь:

одно фото (3×4);

документ, удостоверяющий личность.

Часы работы библиотеки: с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу до 17:00. Суббота и воскресенье – выходные дни.

По всем вопросам просьба обращаться по тел. +7 (812) 575-08-33 или эл. почте ubibl@spbgasu.ru

