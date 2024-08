В ходе рабочей поездки в ЯНАО Александр Новак посетил город Тарко-Сале

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ходе рабочей поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ в городе Тарко-Сале Заместитель Председателя Правительства Александр Новак принял участие в церемонии открытия МКОУ «Старшая школа». Учебное заведение рассчитано на 400 учеников старших классов.

«Помимо учебных классов в школе предусмотрены лектории, лаборатории, конференц-зал, арт-пространство, места для отдыха. С ребятами будут работать квалифицированные профильные педагоги со всей страны. Вопросам образования уделяется пристальное внимание на федеральном уровне. Стоит задача обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в любой точке нашей страны», – подчеркнул Александр Новак.

