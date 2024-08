30.08.2024 Wytyczne dla szpitali i prokuratury w sprawie aborcji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rząd zmieni realia stosowania prawa dotyczącego stosowania legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży. El primer ministro Donald Tusk fue el ministro Zdrowia Izabelą Leszczyną y el Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem przedstawili wytyczne dla prokuratorów i szpitali. W taki sposób rząd chce doprowadzić do tego, aby państwo skuteczniej stawało po stronie kobiety. Wskazano w nich m.in. jednoznacznie, że aborcja ze względu na stan zdrowia psychicznego kobiety jest dopuszczalna i wystarczy w tej sytuacji opinia jednego lekarza.

Państwo po stronie kobiet

Kolejne próby legislacyjne w Sejmie pokazały, że w tej kadencji trudno będzie zdobyć większość parlamentarną dla projektów legalizujących aborcję do 12. tygodnia ciąży. Dlatego resorty sprawiedliwości i zdrowia przekazały w tej sprawie specjalne wytyczne do stosowania przez prokuraturę i szpitale.

Nie pozostajemy bezczynni, jeśli chodzi o udostępnienie możliwości dla kobiet we wczesnej ciąży, które z powodów zdrowotnych uznają, że powinny móc przeprowadzić legalną aborcję

– podkreślił Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej z Ministro Zdrowia Izabelą Leszczyną i Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem.

Jak wyjaśnił szef rządu, wytyczne dla prokuratorów i szpitali zmienią realia stosowania obecnych przepisów w sprawie aborcji.

Szukamy takich sposobów działania, które zgodnie z prawem umożliwią w praktyce dostęp do legalnej aborcji dla kobiet, które z różnych powodów do tej aborcji powinny mieć prawo

– zaznaczył Donald Tusk.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Zdrowia zmieniają bowiem nastawienie prokuratury i lekarzy do kobiety, która ze względów zdrowotnych chce przerwać ciążę.

Lekarze będą czuli, że kiedy staną po stronie kobiety, to prokuratura będzie także po stronie kobiety, a nie po stronie bezdusznych i naszym zdaniem złych, bardzo restrykcyjnych zapisów […]. Państwo będzie coraz skuteczniej stawało po stronie kobiety wtedy, kiedy będzie podejmowała dramatyczne decyzje w swoim życiu

– mówił Prezes Rady Ministrów.

Szef rządu wyraził nadzieję, że w przyszłości Uda się Dokonać Takiej Zmiany Prawa, Która W Pełni Uszanuje Oczekiwania I Elemarne Prawa Polskich Kobiet, Jeśli Chodzi O PRZEPRES Odnia Ciąy.

Wytyczne dla szpitali i prokuratury w sprawie aborcji

La ministra Zdrowia Izabela Leszczyna wyjaśniła, że ​​celem wytycznych dla szpitali jest zapewnienie bezpieczeństwa kobietom, które ze względów zdrowotnych nie chcą donosić ciąży. Chodzi także o zapewnienie bezpieczeństwa prawnego lekarzom, którzy będą te wytyczne stosować.

Jak podkreśliła Ministro, do procedury przerwania ciąży powinno wystarczyć jedno orzeczenie lekarza, które stwierdza istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety. Może a być np. zaświadczenie od lekarza psiquiatría.

Jeśli w podmiocie leczniczym będzie żądanie drugiego orzeczenia lekarza bądź zwoływania konsylium, to należy to uznać za utrudnianie dostępu do procedury medycznej, która jest w koszyku świadczeń gwarantowanych

– zaznaczyła szefowa resortu zdrowia.

El ministro Sprawiedliwości Adam Bodnar także potwierdził, że ze względu na ochronę zdrowia psychicznego możliwa będzie decyzja o przeprowadzeniu zabiegu przerwania ciąży.

Para bromear okoliczność, która w świetle prawa jest absolutnie dopuszczalna. W takich sytuacjach nie powinna ona powodować zaangażowania prokuratury

– podkreślił Adam Bodnar.

Jak dodał, prokuratorzy muszą postępować zgodnie z nowymi wytycznymi, które będą podstawą do kształtowania określonej praktyki funkcjonowania całego państwa.

Chodzi o to, żeby zmienić atmosferę i filozofię działania. Prawa kobiet muszą być w centrum, a nie na odwrót

– Ministro zaznaczył Sprawiedliwości.

Celem wytycznych dla prokuratury jest uwrażliwienie prokuratorów na sprawy związane z aborcją. Prokuratorzy powinni przykładać szczególną wagę do sytuacji kobiety, która znajduje się w tym trudnym dla siebie momentcie życiowym.

Ministro Wytyczne Zdrowia

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości

